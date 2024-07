Inghilterra-Svizzera, moviola: Orsato chiude tra luci e ombre, graziato Schar

La prova dell’arbitro italiano alla Dusseldorf Arena per la gara dei quarti di Euro2024 analizzata ai raggi X, il fischietto di Schio ne ha ammoniti 3

E’ stata con ogni probabilità l’ultima partita per Daniele Orsato – scelto per Inghilterra-Svizzera da Rosetti, in questo Euro2024. L’arbitro italiano aveva iniziato bene la manifestazione ma aveva ciccato la direzione di Germania-Svizzera, dove era stato assai contestato per alcune sue decisioni e salvato anche dal Var. Il suo nervosismo era stato testimoniato anche dalle telecamere che a fine gara lo avevano inquadrato mentre si lasciava andare ad un’imprecazione. Si era riscattato con Portogallo-Slovenia ma la sua avventura – e non solo agli Europei – dovrebbe essersi chiusa definitivamente visto che è altamente improbabile che possa essere designato per la finale ma come se l’è cavata ieri il fischietto di Schio?

I precedenti di Orsato con Inghilterra e Svizzera

Tre i precedenti con la Svizzera che ne ha vinta una e pareggiate due, due gli incroci con gli inglesi che si imposero in entrambe le occasioni.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Carbone e Giallatini, con il tedesco Siebert IV uomo e Irrati al Var, l’arbitro ha ammonito Schar, Kane e Widmer

Inghilterra-Svizzera, i casi da moviola

Solo 6 falli (2 inglesi e 4 svizzeri) e una gara tenuta in controllo da Orsato che però qualche errore l’ha commesso. Questi gli episodi dubbi. Al quarto d’ora proteste inglesi per un contatto tra Schar e Kane che cade a terra, l’arbitro lascia correre: in effetti lo svizzero tocca il pallone che però finisce fuori, andava concesso il corner all’Inghilterra. Al 32′ primo giallo del match: ostruzione di Schar su Bellingham e ammonizione per il giocatore del Newcastle. Subito dopo Orsato non vede un intervento scomposto di Freuler che meritava il giallo e sarebbe stato anche pesante perché il giocatore era diffidato. Nella ripresa la situazione più problematica per il fischietto italiano è una pallonata che riceva da una punizione di Akanji, accettata con un sorriso. Per una gomitata su Akanji viene ammonito invece al 67’ Kane, che non ci sta e protesta. Giallo forse un po’ eccessivo ai danni dell’attaccante del Bayern. All’85’ ammonito Widmer, che ha trattenuto Palmer in ripartenza. All’89’ Orsato grazia Schar, che era già ammonito, per un fallo evidente risparmiandogli un giallo e la cosa si ripeterà anche nell’extra-time. Si va ai supplementari e ai rigori e alla fine Inghilterra-Svizzera si conclude con la qualificazione alle semifinali dei britannici.

Per Bergonzi Orsato è stato impeccabile

A giudicare la prova del fischietto di Schio è Mauro Bergonzi. Il moviolista della Rai dice a “Notti Europee”: “Orsato non ha sbagliato niente, è stato impeccabile ma resta difficile che possa essere ancora designato per la finale, visto che è stato scelto per una gara dei quarti, ci sono troppi arbitri bravi rimasti fuori come Marciniak e Vincic”.