Italia, Spalletti sotto processo sul web: ecco le accuse dei tifosi. Con la Croazia si gioca tutto

Luna di miele finita col ct, il popolo dei social non perdona sia le scelte di formazione che le sue dichiarazioni pompose e filosofiche

Per il presidente federale Gravina è il migliore sulla piazza (“Abbiamo scelto lo scorso agosto il miglior allenatore sul mercato, ha una filosofia che noi condividiamo ed è l’unica strada che possiamo seguire”) ma per tanti tifosi Luciano Spalletti ha già perso quell’appeal che aveva quando allenava il Napoli. Da CT, il tecnico di Certaldo, sta perdendo consensi e il ko con la Spagna, specialmente per come è maturato, ha fatto incrinare la fiducia dei fan che ora stanno prendendo di mira il nocchiero azzurro.

Euro 2024, Italia: nel mirino scelte tecniche e frasi Spalletti

Alcune esclusioni dalla rosa, la convocazione contestata di Fagioli, le scelte di formazione non sono i soli motivi di una luna di miele che potrebbe essere già finita tra Spalletti e il popolo azzurro. Nelle conferenze pre-gara e nelle interviste post-partita sono piaciute poco o niente sia le frasi pompose del prima che le giustificazioni del dopo.

Chi non lo conosceva bene è rimasto negativamente impressionato dal suo costante ricorrere a metafore, parole roboanti e citazioni. Con la Croazia domani sera Spalletti non si gioca solo l’Europeo ma anche l’affetto della gente.

Italia, le critiche dei tifosi a Spalletti

Il web è un fiume in piena: “Spalletti secondo me non è in grado di gestire il gruppo della Nazionale. Idee confuse e strampalate, giocatori depotenziati e fuori ruolo, moduli troppo statici e che non esaltano i calciatori di maggiore tasso tecnico, un vero aborto. Il Signore ci guardi domani e poi: “una volta i saggi del calcio dicevano che nel calcio la vanità dell’io portava solo verso gli insuccessi e per me in questa nazionale Spalletti in primis c’è troppa vanità. Solo Carlo Ancelotti può farci tornare il sorriso”.

C’è chi scrive: “Perché il CT della nazionale Mr. Spalletti non afferma senza dubbi: non c’è talento’. “Erano stanchi”, scusa poco credibile per giocatori che teoricamente sono atleti. È da anni che il deterioro tecnico della Serie A si vede e si sente” e poi: “I falliti hanno un tratto in comune che li contraddistingue: conoscono tutti i trucchi per NON avere successo e snocciolano una serie di pretesti per giustificare l’incapacità di realizzare qualcosa”. (N. Hill)” e ancora: “90′ a urlare “mettiti li, vai di là, prendi la palla”…Risolviamo mettendo i giocatori nel proprio ruolo è stato detto? Dai Luciano ..” oppure: “Quando vedo partite in cui le squadre corrono, (tutte tranne la nostra), mi emoziono. Dico caspita, nel calcio si deve correre. Chissà perché i nostri non lo fanno. Si sono allenati giocando con il Subbuteo?”

Euro 2024, Italia: per i tifosi non serve la ‘filosofia’ di Spalletti

I tifosi sono spietati: “Lo dico da tempo : Spalletti è un incapace . Nel calcio non serve la filosofia ( la sua ) servono i fatti . E la Nazionale Italiana è rabberciata e senza schemi” e infine: “Te lo ricordi sto giocatore che ha fatto esordire Mancini? Wilfried Gnonto. Talento puro. Per Spalletti non è buono. La domanda è: perché? E poi, sicuri sia per una mera scelta tecnica?”

