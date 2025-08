Raducanu sceglie Francisco Roig: Emma si affida all’ex coach di Nadal e Berrettini per tornare a splendere allo US Open

Nuovo cambio di allenatore per Raducanu, che ha deciso di affidarsi fino al termine del 2025 a Francisco Roig, ex coach di Matteo Berrettini e storica guida di Rafael Nadal

Nuovo stravolgimento nel team di Emma Raducanu. Nonostante gli ultimi mesi positivi che l’hanno riportata a ridosso della top-30 mondiale, la tennista britannica ha visto interrompersi la collaborazione con Mark Petchey e ha deciso dunque di affidarsi a un top allenatore come Francisco Roig, storico coach di Rafael Nadal e nel recente passato anche di Matteo Berrettini. Una scelta che spera possa portare i suoi frutti nell’immediato, visto che lo US Open è ormai alle porte.

Raducanu si affida a Francisco Roig

Un po’ a sorpresa, soprattutto visto gli ottimi risultati ottenuti negli ultimi mesi, determinata la collaborazione tra Emma Raducanu e Mark Petchey, almeno come la intendevamo prima. L’allenatore britannico ha infatti dovuto rinunciare al suo ruolo nel team di Raducanu per alcuni impegni con un’emittente televisiva come commentatore.

Al suo posto Emma ha deciso di chiamare dunque un top allenatore come Francisco Roig, che ora seguirà da coach principale il team della tennista britannica, con quale comunque Petchey rimarrà in stretto contatto, ma come semplice consigliere.

Nuova avventura per l’ex allenatore di Nadal e Berrettini

Quella di Roig è una scelta che testimonia la voglia di Raducanu di tornare con decisione ai vertici del tennis femminile. Dopo le ultime stagioni complicate, in quella corrente Emma sembra aver finalmente svoltato, tanto da essere salita a ridosso della top-30 mondiale, posizione che non ricopriva addirittura dal 2022, e Francisco potrebbe essere la scelta giusta per provare a fare quel salto di qualità decisivo per tornare a essere competitiva come quando nel 2021 stupì il mondo conquistando il suo primo – e unico – slam a soli 19 anni.

Roig vanta infatti una grande esperienza come allenatore, maturata soprattutto al fianco di Rafael Nadal, che ha seguito insieme allo zio Toni prima e di Carlos Moya poi dal 2005 sino alla fine 2022, periodo durante il quale il maiorchino ha ottenuto tutti i suoi successi slam. Successivamente Francisco è poi stato scelto da Matteo Berrettini come nuovo allenatore al posto di Vincenzo Santopadre. Purtroppo la collaborazione con l’azzurro non è stata redditizia come quella con lo spagnolo, ma in questo erano stati principalmente i tanti infortuni del romano a frenarlo.

Obiettivo tornare a splendere e sorprendere tutti allo US Open

La collaborazione con Roig dovrebbe iniziare subito e durare almeno fino al termine dell’anno. Molto dipenderà certamente dai risultati che otterrà Emma, che con la guida dell’esperto Francisco punta a mettersi definitivamente alle spalle le ultime stagioni difficili. E chissà che questo non possa avvenire già allo US Open, torneo che fa riaffiorare certamente bei ricordi nella mente di Raducanu, che proprio allo slam statunitense nel 2021 sorprese il mondo intero partendo dalle qualificazioni e trionfando al termine di due settimane da dominatrice assoluta.