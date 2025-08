Morta in piscina, i genitori di Simona Cinà: "Vogliamo sapere cosa le è successo"

“Era una brava ragazza, solare, studiava, amava lo sport e la conoscevano tutti. Portava sempre a termine i suoi traguardi. Perche’? Cosa e’ successo? Perche’ e’ morta in una festa? Vogliamo solo sapere cosa e’ successo a nostra figlia. Vogliamo solo chiarezza. Esigiamo sapere cosa le e’ successo”. Cosi’ la madre e il padre di Simona Cina’, la giovane pallavolista di 20 anni morta in piscina durante una festa di laurea a Bagheria, durante l’incontro con la stampa nello studio legale Giambrone & Partners.

Con loro gli altri due figli: la sorella gemella di Simona Roberta e il fratello Gabriele. La villa, affittata per la festa, non e’ stata sequestrata e i carabinieri durante il sopralluogo hanno trovato diverse bottiglie di alcool. Attorno alle 4 quando e’ avvenuta la tragedia molti dei partecipanti al party erano andati via e chi ha organizzato la festa aveva gia’ iniziato a ripulire tutto. Simona Cina’ e’ stata trovata in bikini. Stava facendo un bagno in piscina. (ServizioDi Ignazio Marchese)