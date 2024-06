Euro2024: Ronaldo show col Portogallo, poker Ucraina col bomber Dovbyk che piace a Conte

L'ex Juve è già in forma Europeo: doppietta all'Irlanda. Molto bene anche Dovbyk, il bomber che piace al Napoli: gol e assist nel poker dell'Ucraina

Dopo il ko con la Croazia il Portogallo si riscatta con l’Irlanda trascinato da un Cristiano Ronaldo in gran spolvero. Molto bene anche l’Ucraina di Dovbyk, il bomber finito nel mirino del Napoli, che ha asfaltato la Moldavia.

Euro2024, un super Cristiano Ronaldo trascina il Portogallo

I lusitani avevano bisogno di un successo per lasciarsi alle spalle la sconfitta subito con la Croazia e vittoria è stata. Contro l’Irlanda, nell’ultimo test prima dell’inizio degli Europei, il Portogallo ha avuto vita facile soprattutto per merito di un immenso Cristiano Ronaldo, che ha dimostrato di essere ancora on fire nonostante la carta d’identità reciti 39. Ad aprire le danze è Joao Felix al 18′, quindi nella ripresa sale in cattedra la stella dell’Al-Nassr ex Juve: splendido il gol del 2-0 con un sinistro diretto all’incrocio dei pali, dieci minuti dopo chiude i conti capitalizzando al meglio l’assist di Diogo Jota. L’undici di Roberto Martinez tornerà in campo martedì 18 giugno contro la Repubblica Ceca per il debutto a Euro2024.

Conte, visto Dovbyk? L’attaccante dell’Ucraina sugli scudi

Il Napoli è piombato su Artem Dovbyk, punta del Girona rivelazione dell’ultima Liga. Il 26enne, andato a bersaglio 24 volte nel campionato spagnolo, si è reso protagonista di un’ottima prova nel 4-0 dell’Ucraina alla Moldavia. Due le reti per tempo: al vantaggio di Yaremchuk ha fatto seguito il sigillo di Tsygankov, altro calciatore che milita nel Girona. Nella ripresa entra Dovbyk ed è subito show: Sudakov, gioiello dello Shaktar Donetsk monitorato sempre dal Napoli, consente al compagno di squadra di calare il tris. Dovbyk ricambia poi il favore, servendo a Sudakov per il poker.

Le altre amichevoli: Israele e Cipro dilagano, Grecia ok

Non c’è stata gara tra Israele e Bielorussa, asfaltata 4-0: a timbrare il cartellino Melamed, Safuri, Shlomo e Kanaan. Tutto facile anche per Cipro che ha liquidato 4-1 San Marino: mattatore del match Kastanos, autore di una doppietta. La Grecia, che ha perso la finale dello spareggio contro la Georgia, prova a consolarsi con il 2-0 a Malta maturato grazie al rigore di Bakasetas e la rete di Tzolis. La doppietta di Bradley ha permesso all’Irlanda del Nord di mandare al tappeto Andorra, mentre l’Azerbaigian la spunta 3-2 col Kazakistan al termine di una splendida rimonta.