Croazia-Italia, Ivana Knoll minaccia gli Azzurri: spezza gli spaghetti e si becca una marea di commenti trash

La sexy tifosa biancorossa infiamma la vigilia con una delle sue "provocazioni": ma stavolta si ritrova sommersa da una pioggia di insulti e di frasi poco carine.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Le cose non stanno andando granché bene per la sua Croazia agli Europei tedeschi, ma Ivana Knoll non ha perso fiducia nella sua Nazionale. La procace modella e influencer, che si è specializzata ormai nel ruolo di sexy tifosa della selezione biancorossa, ha pensato bene di infiammare il prepartita della sfida con l’Italia, decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale. Su Instagram, infatti, ha pubblicato un messaggio di sfida ai tifosi azzurri.

Euro2024, riecco Ivana Knoll: il “sacrilegio” verso l’Italia

Sulle note di una tarantella, la bella Ivana si è fatta riprendere ai fornelli, intenta a cucinare un piatto di spaghetti. Prima di buttare la pasta nella pentola, però, il “sacrilegio”: ha preso gli spaghetti e li ha spezzati con le mani. Il tutto accompagnato da una didascalia minacciosa: “Basta italiani! Stasera la pasta si rompe”. Insomma, non proprio un remake della scena cult di Rocky 4, con le minacce di Ivan Drago a Rocky Balboa: “Io ti spiezzo in due”. Ma più o meno il senso è quello.

Croazia-Italia, la modella infiamma la vigilia con le sue provocazioni

Più tardi la Knoll ha postato altri contributi video, circondata dai tifosi croati tra le strade di Lipsia, in attesa del consueto campionario di foto esplicite dallo stadio. Chissà che le “minacce” della modella, peraltro non nuova a queste provocazioni più o meno divertenti nei confronti delle rivali della sua Croazia, sortiranno gli effetti sperati. Per ora hanno risvegliato più che altro gli ardori bellicosi dei sostenitori italiani. Tra i follower di Ivana ce ne sono parecchi, spesso silenti e intenti ad ammirare i suoi scatti. Stavolta i commenti sono fioccati numerosi, molti dei quali dai toni e dai contorni trash.

Tifosi italiani delusi e irritati: quante risposte non riportabili

Una marea di parolacce, frasi offensive e “controminacce”: ecco la risposta al guanto di sfida gettato dalla Knoll. Commenti non riportabili, qualcuno anche simpatico nella sostanza, un po’ meno nella forma. C’è il fan deluso che aveva pensato di chiederle di sposarla e che ora, dopo la visione degli spaghetti spezzati, ci ha ripensato. C’è un altro che invita Ivana a dedicarsi ad altre attività piuttosto che a cucinare, visti i risultati. C’è chi le suggerisce di tornare su Onlyfans e di mangiare meno plastica e chi invece minaccia di toglierle il like. Insomma, niente di nuovo sotto il sole: agli italiani si può toccare tutto, fuorché il calcio. E la pasta.