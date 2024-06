Euro2024, altro che Spalletti: in Inghilterra tutti contro Southgate, gioco noioso e Bellingham è un caso

Il c.t. della Nazionale britannica attaccato da critica e tifosi per le prestazioni offerte in Germania nonostante la vittoria del girone C: dopo il gol alla Serbia anche l’asso del Real s’è spento

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Nonostante la qualificazione agli ottavi, critica e tifosi dell’Italia hanno attaccato Luciano Spalletti per le prestazioni offerte dagli azzurri a Euro2024. Nulla in confronto a quanto si è scatenato in Inghilterra su Gareth Southgate, che ha sì vinto il girone C ma offrendo prestazioni che hanno sollevato enormi polemiche in patria.

Euro2024, altro che Spalletti: Southgate sulla graticola in Inghilterra

“Beato te, caro Spalletti”. Potrebbe essere questo il pensiero di Gareth Southgate, c.t. dell’Inghilterra al centro di enormi polemiche in patria per le prestazioni offerte dalla Nazionale dei Tre Leoni a Euro2024. I britannici hanno raggiunto la qualificazione agli ottavi di finale vincendo addirittura il girone C, ma l’hanno fatto faticando maledettamente sul piano del gioco.

Inghilterra, con Southgate Bellingham è un caso

Il tratto comune dell’1-0 alla Serbia, dell’1-1 con la Danimarca e dello 0-0 con la Slovenia è stato il gioco soporifero dell’Inghilterra, che non è mai riuscita a cambiare passo nel corso della gara, limitandosi spesso a una circolazione di palla orizzontale. Giocatori fenomenali con il proprio club come Foden, Kane, Saka e Bellingham sono apparsi del tutto incapaci di incidere.

Nel mirino soprattutto Bellingham, arrivato a Euro2024 come potenziale candidato al Pallone d’Oro grazie alla vittoria della Champions League col Real Madrid, ma protagonista di prove deludenti agli Europei, nonostante il gol segnato alla Serbia: per molti, Southgate non è ancora riuscito a far convivere il talento dei blancos con Kane.

Inghilterra, l’attacco di Allardyce a Southgate

Tra i critici più feroci c’è Sam Allardyce, decano dei tecnici inglesi, che ha messo nel mirino alcune scelte di Southgate: tra tutte, quella di schierare il terzino del Liverpool Alexander-Arnold a centrocampo e di averlo poi sempre sostituito col debuttante Conor Gallagher. “Gallagher non è la risposta – ha detto Allardyce in podcast molto seguito oltremanica – È ancora un ragazzo giovane che sta imparando il mestiere. Nella fase di conquista del pallone è bravo, ma la sua precisione nei passaggi giustifica un posto in nazionale”.

Inghilterra, Southgate il c.t. più pagato al mondo

Ma le critiche a Southgate derivano anche dallo “storico” del tecnico, arrivato sulla panchina dell’Inghilterra nel 2016, in un periodo percepito dagli inglesi come unico: mai, secondo molto tifosi, la Nazionale dei Tre Leoni ha avuto una squadra tanto forte tecnicamente. Eppure Southgate finora ha collezionato un 4° posto ai Mondiali 2018 e l’amara sconfitta nella finale degli scorsi Europei a Wembley contro gli azzurri.

Senza dimenticare che il c.t. inglese è attualmente il più pagato al mondo, con i suoi 5,8 milioni di euro l’anno. Una cifra per la quale i tifosi dell’Inghilterra di Bellingham, Foden e Kane si aspettano per lo meno qualche tiro in porta in più.