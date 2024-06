Euro2024, Albania: da Broja, il bomber che piace al Milan, alla pattuglia “italiana”, tutti i pericoli

Tutto ciò che c'è da sapere sulla nazionale allenata da Sylvinho, arrivata a questo Europeo vincendo il proprio girone di qualificazione: occhio ai tanti "italiani".

A pochi giorni dall’esordio dell’Italia di Luciano Spalletti a Euro 2024, riflettori puntati sull’Albania di Sylvinho, primo avversario degli azzurri nel girone B. Dalle potenzialità di Armando Broja alla folta rappresentanza “italiana” che caratterizza la nazionale albanese, guidata dall’atalantino Berat Djimsiti, fresco di vittoria in Europa League con la squadra di Gian Piero Gasperini. Occhio anche ad Asllani, vice Calhanoglu nell’Inter di Inzaghi ma grande protagonista con i colori del suo Paese. Scopri qui di seguito tutto ciò che c’è da sapere sull’Albania del ct Sylvinho.

Albania, primo avversario dell’Italia: punti di forza e punti di debolezza

L’Albania di Sylvinho è una squadra diversa rispetto a quella vista negli ultimi anni. Maggiore qualità in mezzo al campo, una buona tenuta difensiva e un organizzazione di gioco che ha subito attirato gli occhi di tutta Europa sulla gestione dell’ex difensore di Barcellona e Manchester City, che in questi giorni ha “snobbato” il collega Spalletti. Un calcio mai banale, che segue dei codici ben precisi e che predilige il possesso palla, senza rinunciare a pericolose ripartenze.

Tutto passa dalla fantasia e dal piede di Kristjan Asllani, classe 2002 cresciuto tantissimo all’ombra di Calhanoglu, tra le fila dell’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, del resto, hanno scelto di privarsi di Brozovic nel recente passato, proprio per garantire maggiore spazio al metronomo esploso con la casacca dell’Empoli. “Protetto” dalla fisicità e dalla sagacia tattica di Ramadani, altra conoscenza del calcio italiano, è spesso libero di impostare e di cercare spazi in cui agire con serenità. Potrebbe soffrire la pressione di uno dei due trequartisti dell’Italia, qualora Spalletti giocasse con il 3-4-2-1.

La finalizzazione, invece, è affidata ad Armando Broja, talento su cui c’erano grandi aspettative al momento dell’approdo al Chelsea. Il grave infortunio al ginocchio, patito nel dicembre 2022, ne ha frenato la crescita, costringendolo ad una parentesi poco fortunata al Fulham nell’ultima stagione. Occhio alla sua velocità e all’attacco alla profondità.

Sensazioni positive accompagnano il pacchetto arretrato, con Djimsiti che veste i panni di baluardo difensivo, avendo accumulato esperienze di livello assoluto con l’Atalanta, in Italia e in Europa. Una difesa che appare “attaccabile” soprattutto sulle corsie esterne, dove Balliu e Mitaj si lasciano spesso sorprendere. Chiesa è avvisato.

I convocati dell’Albania per Euro 2024

Qui di seguito l’elenco completo dei calciatori convocati dal ct Sylvinho per Euro 2024:

Portieri: Etrit Berisha, Thomas Strakosha, Elhan Kastrati.

Difensori: Berat Djimsiti, Elseid Hysaj, Ivan Balliu, Ardian Ismajli, Arlind Ajeti, Naser Aliji, Mario Mitaj, Enea Mihaj, Marash Kumbulla.

Centrocampisti: Amir Abrashi, Kristjan Asllani, Nedim Bajrami, Medon Berisha, Klaus Gjasula, Qazim Laçi, Ernest Muçi, Ylber Ramadani;

Attaccanti: Jasir Asani, Armando Broja, Mirlind Daku, Arbër Hoxha, Rey Manaj, Taulant Seferi

La probabile formazione dell’Albania contro l’Italia

Dopo aver rifilato sei gol a Liechtenstein e Azerbaigian, Sylvinho dovrebbe ripartire dal collaudato 4-2-3-1: occhi su Armando Broja, unico punto di riferimento avanzato della nazionale albanese, che sarà supportato dal trio formato da Asani, Seferi e Bajrami, giocatore reduce da una stagione tutt’altro che felice con la maglia del Sassuolo. In porta si rivede Strakosha, con un passato agrodolce tra le fila della Lazio, mentre le chiavi della difesa saranno affidate a Djimsiti e Ismajli, coppia che richiama Atalanta ed Empoli. Sulle corsie esterne spingeranno Balliu e Mitaj, mentre in mediana sembrano esserci pochi dubbi: mix di fisicità e geometrie grazie a Ramadani e Asllani, che militano rispettivamente nel Lecce e nell’Inter.

Questa la formazione tipo dell’Albania:

ALBANIA (4-2-3-1): Strakosha; Balliu, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Ramadani, Asllani; Asani, Bajrami, Seferi; Broja. Ct: Sylvinho.

Albania, la “colonia italiana”

Folta la “colonia italiana” a disposizione di Sylvinho, che potrà contare su tanti calciatori che hanno già un’importante esperienza nel calcio nostrano. Un’asse, quello che porta dall’Albania all’Italia, che consente sempre di scoprire talenti interessanti. Dalla giovane stella Asllani, punto di riferimento dell’Inter del futuro, a veterani come Etrit Berisha, portiere che potrebbe essere giunto alla sua ultima competizione con la maglia della selezione albanese.

Aspettative importanti per quanto concerne Berat Djimsiti, che quest’anno ha fatto il definitivo salto di qualità con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, diventando un titolare inamovibile nella difesa a tre del tecnico di Grugliasco e indossando persino la fascia di capitano in finale di Europa League, complice le assenze di Toloi e De Roon. Il tutto, senza dimenticare personalità importanti come l’ex Napoli Hysaj, oggi alla Lazio, al pari di Ismajli, Kumbulla e Ramadani.

Capitolo a parte per Asllani e Bajrami, dai quali passa la fase di costruzione del gioco. Il regista dell’Inter ha già messo in vetrina ottime giocate e conclusioni dalla distanza da prendere in seria considerazione, mentre il trequartista del Sassuolo deve necessariamente riscattare l’annata appena trascorsa, tornando a far vedere quanto di buono fatto alla corte dell’Empoli. Può essere una delle sorprese dell’Europeo.