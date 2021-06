I soprannomi delle squadre di calcio: nazionali e di club

Le squadre di calcio hanno tutte un soprannome. Cioè oltre al canonico nome del club o della nazionale, i tifosi, gli anti-tifosi o i giornalisti hanno attribuito a ciascuna anche un nome in più. Il nome può derivare dai colori sociali, dal simbolo presente nello scudetto oppure da altre coincidenze particolari. Proviamo a passare in rassegna gli altri nomi delle squadre di calcio: prima le squadre delle nazionali che partecipano a Euro 2020 e poi di seguito tutte le altre.

I soprannomi delle nazionali di Euro 2020

In molti casi riportiamo il nome nella lingua originale, quando facilmente comprensibile o adottato abitualmente anche in italiano. In altri casi riportiamo direttamente la traduzione in italiano

Squadra Soprannome Austria Das Team Belgio I Diavoli rossi Croazia Kockasti (=gli “Scaccati”) Danimarca Biancorossi Finlandia I gufi reali Francia Les Blues (=i blu); I galletti Galles I dragoni Germania Die Mannschaft Inghilterra I tre leoni Italia Gli Azzurri Macedonia I leoni rossi; La legione di Alessandro Olanda Gli Orange Polonia Le aquile bianche Portogallo A Seleção das Quinas (= La squadra dei 5) Repubblica Ceca I piccoli leoni Russia Gli orsi; L’Amata rossa Scozia Tartan Army (= l’esercito Tartan) Slovacchia I falchi Spagna Furie Rosse; La roja (= la rossa) Svezia I gialloblu Svizzera Rossocrociati Turchia Luna e stella Ucraina Squadra gialloblu Ungheria I magiari Albania Le Aquile Serbia Aquile bianche Romania Tricolori Bulgaria I leoni Irlanda Boys in green (= i ragazzi in verde) Irlanda del Nord Green&white army (= esercito bianco-verde)

Come visto praticamente tutti i soprannomi derivano da riferimenti abbastanza chiari o dal colore della divisa (gli azzurri, gli orange, les bleus, furie rosse etc), o da animali simbolo delle nazioni (aquile, leoni, draghi, orsi e galletti) oppure ancora da parole usate per antonomasia (come i lapidari Das Team o Die Mannschaft, ossia La Squadra con la S maiuscola, tipica delle nazionali teutoniche). L’unica ad avere un soprannome un po’ bislacco è il Portogallo che per i suoi tifosi è A Seleção das Quinas, letteralmente “la Squadra dei 5”. Già, ma 5 cosa? Il 5 si riferisce al numero dei cerchi presenti nel simbolo della Nazionale lusitana che rappresentano i 5 regni conquistati nel XII secolo da re Alfonso I, che per i portoghesi rappresenta un

I soprannomi delle nazionali di calcio di America, Africa e Australia

Squadra Soprannome Argentina La Albiceleste (= biancoceleste) Brasile A Seleção; I verdeoro; I pentacampioni Peru La blanquirroja (= la biancorossa); Gli incas Paraguay La Albirroja (= la biancorossa) Colombia Cafeteros (= quelli del caffè) Cile La roja (= la rossa) Uruguay La Celeste Messico El Tricolor; El Tri Egitto I faraoni Camerun I leoni indomabili Nigeria Le super aquile Marocco I leoni dell’Atlante Algeria Le volpi del deserto Tunisia Le aquile di Cartagine Ghana Stelle nere; Brasile d’Africa Sudafrica Bafana Bafana (= i nostri ragazzi) Costa d’Avorio Gli elefanti Australia Socceroos

I soprannomi dei club di calcio italiani: qual è l’altro nome di…

Squadra Soprannomi Juve La vecchia signora; Madama; La “goba”; I bianconeri; Le zebre Inter La Beneamata; Il biscione; I nerazzurri Milan Il Diavolo; I rossoneri Atalanta La Dea Napoli Gli azzurri; I partenopei Roma I giallorossi; La Lupa; La maggica Lazio Biancocelesti, La Aquila Bologna Rossoblu; I petroniani Verona Gialloblu; Gli scaligeri Brescia Le rondinelle Fiorentina La Viola Torino Il Toro, I granata Casale I nerostellati Samp I blucerchiati Genoa Il Grifone; I rossoblu Spezia Gli aquilotti Livorno Gli amaranto Padova Biancoscudati Udinese Bianconeri; Zebrette Triestina Alabardati Venezia I lagunari; Gli arancioneroverdi Parma I nerocrociati Modena I canarini Perugia I grifoni Ancona I dorici Ternana Le fere; I rossoverdi Benevento Gli stregoni Avellino I Lupi Foggia I satanelli Bari I galletti Crotone I pitagorici Cosenza I silani Messina I peloritani Palermo I rosanero Catania I rossazzurri Cagliari I rossoblu, Casteddu, Gli isolani

E chissà quanti ne mancano! Se volete segnalarli scrivete alla mail che trovate alla voce Contatti nel menu.

VIRGILIO SPORT | 08-06-2021 16:20