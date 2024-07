Euro2024, le gare di oggi: dove vedere Inghilterra-Svizzera e Olanda-Turchia

Tutte le informazioni sulle gare valide per i quarti di finale: la squadra di Southgate sfida la Svizzera di Yakin, gli Oranges affrontano la Turchia di Calhanoglu

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Si entra nel vivo di Euro 2024. Si giocano i quarti di finale del torneo continentale, con l’Inghilterra di Southgate che affronterà la Svizzera e l’Olanda che sfiderà la Turchia di Calhanoglu. Di seguito, le probabili formazioni.

Dove vedere le gare di Euro2024

Tutte le gare dell’Europeo vengono trasmesse in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport, con la possibilità di seguirle anche in streaming sull’app Sky Go e NOW. Inoltre, 30 delle 51 gare del torneo continentale, saranno trasmesse anche in co-esclusiva dalla Rai: sarà possibile seguire i match anche in streaming sull’app RaiPlay, dove non sono previsti costi aggiuntivi. A partire dai quarti di finale, le partite saranno live sia su Sky sia sulla Rai.

Euro2024, le gare di oggi, sabato 6 luglio

L’Inghilterra di Southgate si appresta ad affrontare la Svizzera di Yakin nei quarti di finale di Euro 2024. I Tre Leoni sono arrivati ai quarti grazie a Bellingham, il cui gol in rovesciata in extremis contro la Slovacchia ha portato la gara oltre i tempi regolamentari, e di Kane, autore del colpo di testa decisivo nei supplementari. Gli elvetici, dal canto loro, hanno eliminato l’Italia di Spalletti negli ottavi di finale.

Alle 21, si disputerà l’ultimo quarti di finale. Appuntamento allo Stadio Olimpico di Berlino per la sfida tra Turchia e Olanda. La formazione di Montella ha superato l’Austria agli ottavi, mentre la squadra di Koeman arriva a questo incontro dopo il 3-0 rifilato alla Romania.

Inghilterra-Svizzera Rai 2, RaiPlay, Sky, SkyGo, NOW Olanda-Turchia Rai 1, RaiPlay, Sky, SkyGo, NOW

Le probabili formazioni di Inghilterra-Svizzera

Dopo le performance poco convincenti nella fase a gironi, l’Inghilterra approda ai quarti di finale di Euro 2024, dove affronterà la Svizzera. La squadra di Southgate, nonostante tutto, ha chiuso al primo posto nel gruppo C con 5 punti, frutto di una vittoria contro la Serbia e di due pareggi, rispettivamente contro Danimarca e Slovenia. Agli ottavi, con non poche difficoltà, ha riacciuffato la gara contro la Slovacchia in extremis grazie al gol di Bellingham, per poi aggiudicarsi la vittoria con l’incornata decisiva di Kane nei supplementari.

La Svizzera, invece, si può considerare una delle piacevoli sorprese di questo Europeo. Gli elvetici hanno conquistato il secondo posto nel gruppo A alle spalle della Germania, totalizzando 5 punti grazie al successo contro l’Ungheria e ai pareggi contro la Scozia e contro i tedeschi. Agli ottavi, la squadra di Yakin, ha eliminato meritatamente l’Italia di Spalletti.

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Konsa, Stones; Saka, Rice, Mainoo, Trippier; Foden, Bellingham; Kane. Ct: Southgate.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Schar, Rodriguez, Akanji; Widmer, Xhaka, Freuler, Aebischer; Ndoye, Vargas; Embolo. Ct: Yakin.

Le probabili formazioni di Olanda-Turchia

La sfida tra Olanda e Turchia chiuderà i quarti di finale di questo Europeo. Gli Oranges hanno staccato il pass per la fase a eliminazione del torneo continentale come migliore terza, dopo aver chiuso la fase a gironi alle spalle di Austria e Francia. Agli ottavi, la squadra di Koeman, ha eliminato la Romania con un netto 3-0.

Dall’altra parte, la Turchia, che si sta ritagliando un posto importante in questo Europeo grazie anche ai suoi giovani talenti, ha chiuso al secondo posto il gruppo F, alle spalle del Portogallo, e ha conquistato un posto ai quarti dopo aver mandato ko l’Austria di Arnautovic.

OLANDA (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, de Vrij, van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders; Malen, Simons, Gakpo; Depay. Ct. Koeman.

TURCHIA (3-4-3): Gunok; Ayhan, Demiral, Bardakci; Muldur, Ozcan, Calhanoglu, Kadioglu; Yilmaz, Guler, Yildiz. Ct. Montella.