Milan, chi è Estupinan: l’incoronazione di De Zerbi e l’accoglienza di Adani. Allegri ha trovato l’erede di Theo

Ancora deve mettere piede in Italia ma ha già unito giochisti e risultatisti. Ecco chi è il difensore ecuadoriano, raccontato da chi lo conosce bene.

Mi manda Roberto De Zerbi. Potrebbe essere questo il biglietto da visita di Pervis Estupinan, l’uomo chiamato dal Milan per raccogliere la pesante eredità di Theo Hernandez. Il terzino ecuadoriano è il nuovo rinforzo regalato dalla società a Max Allegri, nel tentativo di riportare in alto i colori rossoneri. Il Diavolo ha ricevuto anche l’approvazione di Adani che sui social ha voluto fare un video per appoggiare l’acquisto.

La vittoria di Estupinan: unire giochisti e risultatisti

Due correnti di pensiero opposte che trovano un punto in comune rappresentato da Pervis Estupinan. Il terzino ecuadoriano non ha ancora messo piede in Italia ma ha già ottenuto un grandissimo successo, quello di unire Daniele Adani e Massimiliano Allegri. Giochisti o risultatisti: il difensore del Brighton va bene per tutti, un segnale certamente importante per il Milan che è pronto a finalizzarne l’acquisto.

I dettagli del nuovo acquisto del Diavolo

Il Diavolo è pronto ad accogliere l’erede dell‘arabo Theo Hernandez. Costo 18 milioni di euro più bonus. Pervis Estupinan sarà il padrone della fascia sinistra rossonera: contratto quadriennale a 2 milioni di euro l’anno. Con Allegri c’è già un precedente: il giocatore all’epoca giocava nel Villarreal ed eliminò la Juventus guidata proprio dal vate livornese. Corsi e ricorsi storici. Adesso combatteranno per la stessa maglia e le indicazioni del mister saranno preziose per consentire all’ecuadoriano di ambientarsi nel nuovo calcio.

L’opinione di De Zerbi e di Adani

Come detto, questo acquisto ha già ricevuto il benestare di Lele Adani. L’opinionista ha condiviso un video sui social nel quale esalta il giocatore, pur senza proferire parole ma limitandosi a suoni onomatopeici che sembrano comunque complimenti. D’altra parte che ne sia un estimatore è indicato anche dalle parole proferite da Roberto De Zerbi nei confronti del terzino.

L’attuale allenatore del Olympique Marsiglia ha avuto Estupinan alle proprie dipendenze proprio al Brighton. E parlava così due anni fa a proposito del giocatore: “E’ importante per noi perché ha iniziato da terzino sinistro ma lo si può trovare anche in posizione di attaccante. E’ molto intelligente, credo sia uno dei nostri segreti. E’ migliorato nel controllo e nel passaggio ma lo sto spingendo sempre oltre. Può diventare uno dei migliori al mondo“.