Adani saluta Tudor sbeffeggiando ancora Allegri, Cassano e Balotelli infieriscono sull'Italia

L'opinionista Rai, che pure aveva sempre difeso Thiago Motta, mette in risalto la filosofia di gioco del croato, SuperMario e FantAntonio goliardici

Testardo e cocciuto fino alla fine Lele Adani. In una delle sue stories su instagram l’ex difensore, che aveva sempre difeso a spada tratta Thiago Motta alla Juventus, elogia la scelta di Tudor mostrando un filmato datato in cui il tecnico croato spiega la sua filosofia offensiva, in palese contrasto con quella un po’ speculativa di Allegri che resta il nemico giurato di Adani. Post goliardico invece di Cassano e Balotelli dopo il ko dell’Italia in Germania.

Le tre A di Adani

Sia alla Domenica Sportiva che nel suo format su twitch “viva el futbol”, Adani aveva sempre preso le difese di Thiago Motta nonostante i risultati deludenti della Juventus. Gli piaceva il progetto ed ha provato a sostenerlo fino all’ultimo, con l’ovvio scopo di attaccare il suo predecessore Allegri. Nonostante l’esonero però l’ex difensore trova il modo per uscirne pulito.

La filosofia di gioco di Tudor

In una delle sue stories Adani infatti scrive: “Arrrendetevi, accettatelo, adeguatevi” e posta un video di Tudor dei tempi del Verona in cui risponde a una domanda esplicitando il suo modo di intendere il calcio: “L’unica cosa che conta è vincere come dicono alla Juve? No lo dico da sempre. Il mondo è sempre più esigente, io penso che i tifosi siano sempre più esigenti come d’altronde lo è tutto il mondo, non ti basta stare lì dietro e speculare, lo dimostra il campionato di serie A, si fanno sempre più gol, si va sempre più im attacco. Cambiando il mondo è cambiato il calcio e io sono in quella direzione che il calcio si faccia per i tifosi, poi è giusto il risultato, ma se c’è da scegliere tra 4-3 e 1-0 io voglio 4-3″.

Facile ipotizzare che il neo-tecnico bianconero abbia in Adani un nuovo fan: pur di esaltare la filosofia opposta a quella di Allegri l’opinionista Rai è pronto a saltare anche sul carro del croato.

La bravata di Cassano e Balotelli

Ritrovo tra amici invece su un altro post social. Cassano e Balotelli, vecchia coppia della nazionale italiana, si sono ritrovati per vedere insieme la partita degli azzurri di Spalletti. SuperMario alla fine ha postato una foto insieme al barese scrivendo: “Mancava qualcuno oggi?”. FantAntonio ha replicato: “Mancavamo noi!”. Chiaro il riferimento al successo dell’Italia in Germania per 2-1 agli Europei del 2012 in semifinale. Due gol straordinari di SuperMario – il primo su assist proprio di Cassano, il secondo con una fucilata dal limite – con l’iconico gesto del bomber che mostra i muscoli da Hulk senza maglietta dopo il secondo gol.