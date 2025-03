Italia, Spalletti furioso per lo scherzo de Le Iene ai non convocati: la telefonata del c.t. al programma 

Avvertito da un calciatore vittima del tranello, il commissario tecnico ha chiamato gli autori minacciando di rivolgersi ai carabinieri

Uno scherzo de Le Iene ai calciatori non convocati per i quarti di Nations League tra l’Italia e la Germania si è trasformato in un caso: una delle vittime ha avvertito il c.t. Luciano Spalletti, che s’è infuriato a telefono con gli autori del programma Mediaset.

Italia, lo scherzo de Le Iene ai non convocati

Uno scherzo de Le Iene ha agitato la vigilia del confronto tra l’Italia e la Germania nei nei quarti di finale di Nations League, che ha poi visto l’eliminazione degli azzurri: l’imitatore Eduardo Mecca e gli autori Sebastian Gazzarrini e Giovanni Fortunato hanno infatti contattato diversi azzurri lasciati a casa da Spalletti, scatenando la reazione del c.t., protagonista poi di una telefonata rovente.

Italia, gli azzurri vittime dello scherzo de Le Iene

Eduardo Mecca, grande tifoso della Juventus, è un comico con un talento per le imitazioni, in particolare dei personaggi del mondo del calcio: Spalletti è uno dei suoi cavalli di battaglia. Alla vigilia del match dell’Italia con la Germania Le Iene lo arruolano per uno scherzo diabolico: fingendosi Spalletti, Mecca chiama una serie di azzurri non convocati dal c.t. per il doppio confronto con i tedeschi, approfittandone per prenderli in giro. Il servizio mandato in onda da Le Iene mostra varie “vittime di Mecca”: Ciro Immobile, Davide Calabria, Jorginho, Armando Izzo, Mattia Perin e Lorenzo Pellegrini cascano nel tranello teso dallo show, ma una volta scoperta la verità stanno al gioco, mostrandosi divertiti.

Scherzo de Le Iene, una vittima avverte Spalletti

Un calciatore, però, non la prende affatto bene. Le Iene non svelano il suo nome, ma si limitano a descriverlo come “un bomber che ha giocato per molti anni nell’Inter”. “Io non voglio più avere niente a che fare con voi”, dice il giocatore in questione prima di avvisare evidentemente la Federcalcio e Spalletti dello scherzo. Poco dopo, infatti, sul telefono da cui Mecca sta chiamando i calciatori arriva una telefonata dello stesso c.t…

La telefonata rovente di Spalletti a Le Iene

Il tono di Spalletti è severo, il c.t. probabilmente senza neanche sapere con chi stia parlando minaccia immediatamente di rivolgersi alle forze dell’ordine. “Lo diamo ai carabinieri questo numero – esordisce Spalletti -, visto che tu telefoni a destra e sinistra . Stai facendo una cosa che non puoi fare”.

La Iena prova a intervenire per spiegare, ma Spalletti non gli dà il tempo di parlare. “Non me ne frega un c… chi sei – continua il c.t. – Tu stai telefonando a dei giocatori dicendo delle c…te”. Dopo lo sfogo, l’autore riesce a presentarsi e a dire a Spalletti che si tratta di uno scherzo de Le Iene: il c.t. non replica, ma chiude bruscamente la conversazione tra lo stupore di Gazzarini, Fortunato e Mecca.