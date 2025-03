Italia-Germania story: dal 4-3 di Rivera nel '70 all'ultimo show di Balotelli

Domani la 38esima sfida con i tedeschi, quante partite leggendarie in passato: vittorie storiche e ricordi epici tra i tanti precedenti

Dici Italia-Germania e ti vengono in mente immagini da storia del calcio, perché volendo racchiudere in sintesi i momenti più belli ed emozionanti di questo sport sono davvero tanti i frame degli incontri tra azzurri e tedeschi da inserire per forza. Domani, per l’andata dei quarti di Nations League, il 38esimo volume di un libro infinito tra mondiali, europei e sfide che di amichevole non hanno mai avuto nulla.

Italia-Germania vale per Mondiali e Nations League

Spalletti ha detto di sognare una partita a carte mentre rientra in aereo fumando una pipa, chiara allusione al Mundial vinto da Bearzot nell’82 ma ai Mondiali bisogna pur andarci e sono due edizioni che li vediamo in tv. Per riuscirci dovrà qualificarsi e il pass è legato anche alla doppa sfida di Nations League con i tedeschi. Qualificandoci per la final Four nella strada per il Mondiale l’Italia dovrà vedersela con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo, mentre in caso di ko capiterebbe con Norvegia, Israele, Estonia e Moldova. E l’incrocio col fenomeno Haaland è un ostacolo che sarebbe preferibile evitare.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quando Italia-Germania divenne storia

L’Italia è largamente in vantaggio negli scontri diretti, avendo battuto la Germania 15 volte in 37 partite, con 12 pareggi (compresa la sfida di campionato d’Europa 2016 terminata ai rigori) e 9 sconfitte. La Germania non è mai riuscita a battere l’Italia nella fase finale di mondiali ed europei nei tempi regolamentari e supplementari: nei quarti di finale del campionato d’Europa 2016, la nazionale tedesca ha estromesso gli azzurri per la prima volta, ma solo ai rigori, dopo che la partita si è conclusa con un pareggio al 120′. Ed è proprio in un Mondiale che Italia-Germania iniziò a diventare leggenda.

Italia-Germania 4-3, basta la parola

Il 17 giugno del 1970 a Città del Messico ebbe luogo una gara ancora oggi ricordata come storica, nella semifinale dei Mondiali in Messico l’Italia vinse 4-3 una partita da infarto. In vantaggio di un gol nei regolamentari fu raggiunta allo scadere da una rete del “milanista” Schnellinger, poi la girandola dei supplementari: segna Muller, pareggia Burgnich, segna Riva, pareggia ancora Muller con Rivera che sul palo non intercetta il pallone. Il portiere Albertosi lo riempie di improperi, lui torna a giocare e segna il gol della vittoria un minuto dopo.

Il Mundial ’82 a Madrid

Nuovo incrocio ai Mondiali nel ’78 ma nel girone: finisce 0-0 dopo un dominio azzurro ma l’appuntamento con la storia è solo rimandato di 4 anni. L’11 luglio ’82 a Madrid gli azzurri vincono la finale dei Mondiali schiantando i tedeschi 3-1. Cabrini sbaglia un rigore nel primo tempo ma nella ripresa è Italia-show: Rossi, Tardelli e Altobelli fanno la festa ai kartoffeln, Pertini in tribuna dice: “non ci prendono più”. L’Italia è campione del mondo per la terza volta e diventa da allora e per sempre l’incubo dei tedeschi.

Nell’88 la gara di esordio degli Europei di Germania è proprio Germania-Italia: finisce 1-1 ma gli azzurri di Vicini danno ancora una lezione di calcio ai rivali. Nel ’96 a Manchester ancora Europei e ancora pareggio (0-0, con Zola che sbaglia un rigore) ma stavolta va male a noi che veniamo eliminati.

Passano un po’ di anni ma a riverniciare una storia da leggenda è la semifinale dei Mondiali 2006. A casa loro. La Germania sembra paralizzata di fronte alla banda Lippi. E’ il 4 luglio, al 90′ è 0-0 e riappare l’incubo supplementari per i tedeschi: Pirlo inventa un assist no look per Grosso che fa 1-0, poi è Del Piero che fa stappare lo champagne. Ancora lacrime per i tedeschi.

L’ultimo show di Balotelli

Si passa al 2012, semifinale degli Europei. E’ il Balotelli-day: due gol straordinari di SuperMario – il primo su assist di Cassano, il secondo con una fucilata dalla distanza – stendono ancora la Germania (inutile il gol di Ozil nel finale). E’ l’ultimo vero grande giorno di gloria per Balotelli: iconica la sua foto dopo la doppietta mentre mostra i muscoli da Hulk senza maglietta. Resta quella però l’ultima vittoria dell’Italia contro la Germania, amichevoli comprese.

Quattro anni dopo ancora incrocio agli Europei, stavolta ai quarti. E’ il 2 luglio a Bordeaux: Ozil e Bonucci firmano l’1-1 dei regolamentari ma ai rigori la spuntano i tedeschi contro la nazionale di Conte. Da allora niente più gioie per gli azzurri. Due pareggi e una sconfitta nell’ultimo precedente (5-2 il 14 giugno 2022 ancora in Nations Leage). E’ ora di aggiornare il libro di storia.