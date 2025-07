VNL, Italia-Turchia è De Gennaro contro Santarelli: la moglie sfida il marito, potrebbe essere l'ultima volta

Penultimo atto della fase eliminatoria di Volleyball Nations League: le Azzurre sfidano Melissa Vargas con due obiettivi, il record di vittorie e il primo posto da blindare.

In palio c’è il primo posto nella fase eliminatoria, che darebbe un vantaggio non da poco in vista della Final Eight di Lodz, in Polonia: quello di poter giocare con un tabellone – sulla carta – meno ostico. Per modo di dire, visto che il lotto delle potenziali ottave, e dunque della prima squadra da sfidare nei quarti, è pù che qualificato: Stati Uniti, Germania o Cina, giusto per fare qualche nome. In ogni caso, meglio arrivare primi che secondi. Lo pensa anche Velasco, che prima del match con la Turchia ha tenuto sulla corda tutte il gruppo. Nulla è scontato nella pallavolo, anche per la sua Italia che è reduce da dieci successi consecutivi in Volleyball Nations League. Ventiquattro, se si considerano tutte le partite ufficiali.

Volleyball Nations League, la supersfida Italia-Turchia

Italia e Turchia si sfideranno alle 19 di sabato 12 luglio ad Apeldoorn, nei Paesi Bassi, sede della pool 7 della Week 3 di VNL. Sfida mai banale, quella contro le turche, in cui milita una delle grandi stelle della pallavolo moderna – Melissa Vargas – e qualche giocatrice da copertina, non solo sportiva: Zehra Gunes, ad esempio. Soprattutto, la Nazionale guidata da quel “mago” che risponde al nome di Daniele Santarelli, vincitore di tutto negli ultimi anni alla guida di Conegliano. Per molti, il successore di Julio Velasco quando il santone italo-argentino dirà addio all’azzurro. Intanto il coach di Foligno sta rendendo sempre più grande la Turchia, traghettata con successo nell’elite del volley mondiale.

De Gennaro contro Santarelli, la moglie sfida il marito

Dall’altra parte, quella azzurra, ci sono le fenomene. Egonu, Sylla, Orro, Danesi, tanto per citarne qualcuna. E naturalmente De Gennaro. O se si preferisce, la signora Santarelli. Già, perché Moki e Daniele sono marito e moglie. Nessun problema quando giocano dalla stessa parte, a Conegliano. Monica, il miglior libero al mondo, non lascia cadere un pallone che sia uno, mentre il marito dirige le operazioni da bordo campo. Altre volte, però, si sono ritrovati contro da avversari, in Nazionale. Tra moglie e marito, indovinate chi è in vantaggio? Risposta scontata, anzi pleonastica: lei, naturalmente.

Uniti a Conegliano, rivali con le Nazionali: Moki in vantaggio

Quella di Apeldoorn potrebbe essere l’ultima sfida tra i due coniugi: Moki dopo il Mondiale chiuderà con l’azzurro. E non è detto che, alle Finals oppure allo stesso Mondiale, Italia e Turchia si ritroveranno contro. Tutto può essere, visto che sono due Nazionali top, due di quelle che t’aspetteresti di trovare almeno in semifinale: ma la certezza non c’è. Chissà come la vivranno Moki e Daniele. Forse, con meno tensione rispetto alla semifinale olimpica dello scorso anno a Parigi. Questa sfida è importante, senz’altro: ma vuoi mettere col pathos e le emozioni di un match che può valere il podio a cinque cerchi?

La carica di Orro: “Non pensiamo ai record, ma a vincere”

Della partita con la Turchia ha parlato Alessia Orro, che in autunno si trasferirà proprio in Turchia al Fenerbahce: “Sarà sicuramente una partita difficile e combattuta, sappiamo che la Turchia è una squadra ostica che in tante occasioni ci ha messo in difficoltà. Sarà una partita difficile, bella da guardare e sicuramente da giocare e rappresenterà un momento importante per capire su cosa dobbiamo ancora lavorare per migliorare ulteriormente. Sono convinta che questo momento non abbia generato grosse pressioni. Non pensiamo a quante vittorie abbiamo ottenuto o ai record che potremmo battere perché siamo tutte focalizzate su cosa fare per essere sempre più competitive e solide in campo”.