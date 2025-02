Volley femminile, Egonu top scorer ma vince sempre Conegliano: anche la Coppa Italia a De Gennaro e Santarelli

Le Pantere portano a casa il terzo trofeo stagionale: Milano s'arrende in tre set a Casalecchio. In A2, la moglie (Ortolani) batte il marito (Mazzanti): trionfa San Giovanni.

Una delle migliori versioni stagionali di Paola Egonu non basta a Milano per rendere la vita difficile al rullo compressore Conegliano. La squadra di Santarelli si conferma imbattibile, almeno per il momento, e dopo la Supercoppa e il Mondiale per Club fa sua anche la Coppa Italia, aggiudicandosi in tre set la finalissima giocata nella bella cornice dell’Unipol Arena di Casalecchio. Troppo più forti le Pantere in questo momento. In Italia. In Europa. Nel mondo.

Coppa Italia: Egonu ne fa 24 in finale, ma non bastano

Il Numia Vero Volley ce l’ha messa tutta per rendere la vita difficile a De Gennaro, Gabi, Haak e compagne. Ma la squadra del “mago” Santarelli, confermatosi imbattibile nelle finali, alla fine l’ha spuntata. E pure senza soffrire troppo. La chiave di volta della partita? Il primo set, in cui Milano è scappata avanti di alcuni punti (12-16), per poi subire la rimonta delle venete (21-20). Epilogo interminabile ai vantaggi e successo di Conegliano sul 37-35. Poi Sylla e compagne, già stremate dalla semifinale vinta al quinto su Scandicci, si sono arrese in modo più o meno perentorio nel terzo e nel quarto set: 25-20 e 25-20.

Haak, Gabi e De Gennaro lanciano le Pantere di Conegliano

Egonu miglior marcatrice della partita, comunque, con 24 punti all’attivo. Più pesanti, però, i 21 palloni messi a terra da Haak, i 15 di Gabi e anche e soprattutto il 71% di efficienza di De Gennaro, miglior libero al mondo per distacco. Un dream team, Conegliano, già a quota tre successi in stagione. Mancano i più importanti: campionato e Champions League. “Abbiamo giocato al massimo delle nostre possibilità e abbiamo perso 3-0”, ha dichiarato laconico Lollo Bernardi, coach di Novara, dopo la semifinale. Anticipando, di fatto, il collega Lavarini al termine della finale, pure persa con un perentorio 3-0.

Tra moglie e marito chi vince sempre? Ortolani batte Mazzanti

Nella Coppa Italia di A2, intanto, successo per la moglie (Serena Ortolani) sul marito (Davide Mazzanti). Trofeo al San Giovanni, che ha piegato 3-0 il Trentino con 18 punti di Serena, capitano, e 20 di Piovesan. Partita equilibratissima (parziali a 20, 23 e 26), con San Giovanni che ha avuto maggiore lucidità nei momenti chiave. Laconica l’analisi dell’ex Ct azzurro Mazzanti: “Quando giochi una finale devi essere coraggioso nel mettere in campo te stesso. Non lo siamo stati. Potevamo mettere più pressione a San Giovanni a partire dalla battuta, essere quindi più aggressivi. Quando poi manca qualcosa, devi essere bravo nel gestire ulteriori situazioni di difficoltà e noi non siamo stati così disponibili nel farlo”.