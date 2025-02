Volley femminile, Final Four Coppa Italia: Egonu e Antropova contro la corazzata Conegliano, Novara outsider

Nel weekend il torneo alla Unipol Arena di Casalecchio, la Prosecco Doc Imoco è la grande favorita ma Milano e Scandicci ci credono. Paoletta e Kate si sfidano in semifinale.

Weekend di grande volley alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Tra sabato 8 e domenica 9 febbraio va in scena la Final Four di Coppa Italia, il primo trofeo del 2025 del volley femminile tricolore. In campo il meglio della pallavolo in rosa nazionale: la Prosecco Doc Imoco Conegliano, che sino a questo momento tra Italia, Europa e…mondo non ha ancora perso una partita, affronta in semifinale l’Igor Gorgonzola Novara, quarta al termine del girone d’andata, mentre nell’altra semifinale si affrontano Savino Del Bene Scandicci e Numia Vero Volley Milano, le squadre di Kate Antropova e Paoletta Egonu.

Coppa Italia, date e orari di semifinali e finali

Il calendario della due giorni si apre proprio con la sfida tra Conegliano e Novara, in programma alle 15.30 del sabato con diretta tv in chiaro su Rai Sport e in streaming (per abbonati) su VBTV. Alle 18 l’altra sfida tra Scandicci e Milano, sempre trasmessa su Rai Sport e VBTV. Domenica le finali. Già, perché si parte alle 12 con la finalissima della Coppa Italia A2 tra moglie e marito: l’Omag-MT San Giovanni in Marignano di Serena Ortolani in Mazzanti sfida infatti l’Itas Trentino, squadra guidata appunto da Davide Mazzanti, ex Ct dell’Italvolley. Alle 15.20, poi, la finalissima della Coppa Italia di A1 su Rai 2 e VBTV.

Volley, Santarelli a caccia dell’ennesimo titolo

Riflettori puntati su Conegliano, dunque. Il dream team di Daniele Santarelli va a caccia dell’ennesimo titolo: quest’anno ha già portato a casa Supercoppa e Mondiale. “Dopo il Mondiale per Club un calo fisiologico, tante partite con i club e molte anche in estate con le Nazionali. Ora ci giochiamo il terzo trofeo della stagione, una competizione importante in cui arriviamo in un buon momento. Queste due semifinali saranno molto combattute, dopo una prima parte di stagione con un po’ di defezioni, ora tutti i roster sono al completo”, le parole del “mago” gialloblu. “È giusto giocare una manifestazione come questa al top, speriamo di essere più al top delle altre perché sarà bellissimo giocare in una cornice come l’Unipol Arena”.

Bernardi pronto a far da guastafeste con Novara

A provare a render dura la vita alle Pantere ci sarà Novara, il sestetto di Lollo Bernardi che qualche tempo fa ha avuto un dissing proprio con Santarelli e Conegliano. “Anche quando giocavo per me le Finali di Coppa Italia sono sempre state la manifestazione più bella“, le parole del coach delle piemontesi. “Arrivano quasi sempre le più forti, un evento concentrato ma con grandissima partecipazione. Il valore aggiunto che posso dare? Io credo che la gratificazione per noi allenatori può arrivare sì quando raggiungiamo i risultati e vinciamo, ma anche quando vediamo crescere le nostre giocatrici in aspetti che riteniamo importanti: fisico, mentale, tecnico, valori sportivi e umani”.

Scandicci e Gaspari puntano sul fattore Antropova

Per Scandicci la Final Four arriva nel bel mezzo di un periodo un po’ complicato, come ammette coach Marco Gaspari, ex proprio di Milano: “Essere qui è sempre bello, stavolta sarò dal lato opposto della rete rispetto agli anni scorsi. Sfidare il passato è sempre emozionante, ma ho dietro una squadra che da quando sono arrivato si è sempre adattata a quello che ho chiesto. Domenica scorsa va dimenticata assolutamente, una manifestazione come questa ti dà altri stimoli. Milano ha cambiato tanto da inizio stagione, giocherà la squadra migliore, io ho chiesto di affrontare la partita con un’idea chiara e tanta pazienza: dobbiamo sapere che i nostri punti di forza sono diversi e dovremo affrontarla come se fosse una finale secca”.

Milano in crescita e pronta alla sfida: garantisce Orro

Sul fronte milanese, insieme a coach Lavarini, spicca la presenza di Alessia Orro, palleggiatrice del Numia Vero Volley e della Nazionale azzurra campione olimpica in carica: “Siamo in un periodo positivo rispetto all’inizio, con partite giocate bene e vinte e speriamo di prolungare questa scia. Un appuntamento importante, ci aspetterà una bella battaglia con Scandicci con cui ci siamo sfidate spesso negli ultimi anni. Come si ferma Antropova? Proveremo a difenderla al meglio, siamo tornate solo ieri dalla Germania ma daremo il nostro massimo per contenerla”.