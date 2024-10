Volley femminile, Scandicci silura Antiga e annuncia Gaspari: l'ex coach di Milano passa da Egonu ad Antropova

Il primo cambio di allenatore in Serie A1 riguarda proprio una big: il sestetto toscano dà il benservito al francese e s'affida all'ex trainer del Vero Volley.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

È durata due partite di campionato, entrambe vinte 3-0, l’avventura di Stéphane Antiga alla guida della Savino Del Bene Scandicci. Il tecnico francese è stato silurato in mattinata dal club toscano, che lo scorso anno ha disputato la finale Scudetto e tra le cui fila milita, tra le altre, Kate Antropova. Al suo posto Marco Gaspari, ex allenatore del Vero Volley Milano, che ha lasciato al termine della scorsa stagione.

Scandicci: addio Antiga, “diversità di vedute”

L’ufficialità del divorzio da Antiga, dopo le voci e i rumors dei giorni scorsi, è arrivata attraverso una stringata nota ufficiale: “La Savino Del Bene Volley comunica che Stéphane Antiga non ricoprirà più il ruolo di allenatore della prima squadra. Questa decisione, presa dal Club con profondo rispetto per il percorso professionale di Antiga, è motivata dalla volontà di garantire alla squadra le migliori condizioni per affrontare una stagione appena iniziata e ricca di obiettivi ambiziosi”.

E ancora: “Dopo una valutazione si è constatata una diversità non conciliabile di vedute sul percorso di sviluppo tecnico della squadra. Desideriamo esprimere a Stéphane Antiga il nostro sincero ringraziamento per il lavoro svolto. A lui va il nostro più sentito augurio per il proseguimento della sua carriera professionale”. La “diversità non conciliabile” riguarda essenzialmente la rotazione delle straniere. Con l’obbligo delle tre italiane in campo e con Ognjenovic punto fermo, una tra Carol e Castillo dovrebbe accomodarsi in tribuna in ogni gara.

Ufficiale: Gaspari al posto di Antiga a Scandicci

Dopo qualche ora è arrivata pure l’ufficializzazione del nuovo allenatore. Anche in questo caso, confermate le indiscrezioni delle ultime, frenetiche giornate: si tratta di Marco Gaspari, 42 anni, tecnico di Ancona ex Vero Volley Milano. “Marco Gaspari è il nuovo allenatore della Savino Del Bene Volley”. Un allenatore di esperienza, profondo conoscitore del campionato italiano. Un dettaglio, questo, che ha pesato non da poco – forse – nella scelta della dirigenza toscana.

Queste le prime dichiarazioni del coach marchigiano: “C’è emozione perché la Savino Del Bene Volley è una squadra che negli anni ha fatto bene e vuole far sempre meglio. Lo scorso anno ha disputato una stagione favolosa con una finale giocata alla grande, ed essere qui per me è un onore. Subentrare non è mai facile, perché significa sostituire un collega, ma non potevo dire di no alla Savino Del Bene Volley e farò il possibile per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi”.

Da Egonu ad Antropova, lo strano percorso del coach

Se a Milano lo scorso anno Gaspari s’era ritrovato a disposizione Egonu, in questa stagione potrà contare sulla sua omologa in Nazionale: Antropova. Una sorta di passaggio di consegue da una fuoriclasse dell’attacco a un’altra, per un tecnico chiamato a una sfida non di poco conto: provare a ripetere gli exploit della scorsa stagione, quando sotto l’egida di Barbolini – passato poi alla neonata lega statunitense – Scandicci ha centrato la finale Scudetto e fatto strada pure in Champions.

Oltre ad Antropova, il nuovo tecnico avrà a disposizione una signora squadra. Ma con un “problemino”, accennato in precedenza: quello di dover gestire le rotazioni delle straniere. Il peccato originale di Antiga è stato quello di aver scelto quattro schiacciatrici non italiane: due devono giocare per forza. Ognjenovic in cabina di regìa è intoccabile, per l’ultimo spot è costante ballottaggio tra Carol al centro (l’alternativa è Graziani) e Castillo da libero (con Parrocchiale pronta). Come farà Gaspari a risolvere il problema? Chissà.