Volley femminile, Brenda Castillo lascia Milano e torna a Scandicci. Super rinforzo per Novara: arriva Markova

Doppia bomba di mercato in Serie A1, una riguardante il presente, l'altra il prossimo futuro: Novara abbraccia la schiacciatrice Markova, Castillo pronta a tornare in Toscana.

08-02-2024 17:01

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Due bombe di mercato scuotono la Serie A1 di volley femminile. Una riguarda il presente, l’altra il prossimo futuro. Con rinforzi e cessioni che interessano alcune tra le squadre di primo piano in classifica: Milano, Scandicci e Novara. Sono proprio queste ultime due squadre a essere interessate da movimenti in entrata. Per Milano, invece, un’uscita – anticipata dal portale specializzato volleyball.it – piuttosto sorprendente.

Volley mercato: Castillo da Milano a Scandicci nel 2024-25

Brenda Castillo, considerata da diversi addetti ai lavori il miglior libero al mondo insieme all’azzurra Monica De Gennaro, al termine della stagione lascerà l’Allianz Vero Volley Milano e tornerà alla Savino Del Bene Scandicci, squadra nella quale aveva militato nelle ultime due annate: 2021-22 e 2022-23. Una mossa, anticipata appunto da Luca Muzzioli di volleyball.it, che avrà un singolare effetto domino: con Elena Parrocchiale sotto contratto col club toscano, Enrica Merlo sarà messa in uscita da Scandicci a fine stagione.

Castillo tra le stelle di Milano con Egonu, Sylla e Orro

L’addio di Castillo a Milano, qualora dovesse essere confermato, avrebbe del clamoroso. Il libero originario della Repubblica Dominicana, infatti, sembrava destinato a rimanere a Milano ancora a lungo. Il suo impatto nel sestetto allenato da Marco Gaspari è stato assai positivo, al punto da ottenere il riconoscimento di MVP del campionato per il mese di novembre, il primo in cui ha indossato la nuova casacca. Al pari di Egonu, Sylla e Orro, Castillo è diventata in breve una delle stelle e delle giocatrici cardine di Milano. Per lei si tratterebbe di un ritorno al passato dopo appena dodici mesi.

Novara, che colpo: arriva subito Marina Markova

Se l’affare Castillo riguarda il prossimo futuro, l’Igor Gorgonzola Novara, terza forza della Serie A1, si muove per il presente. Andando incontro alle richieste del tecnico Lorenzo Bernardi, la società piemontese – che in settimana ha festeggiato la qualificazione alla finale di Challenge Cup: affronterà il Nantes – ha ingaggiato una formidabile bocca da fuoco offensiva, la schiacciatrice russa Marina Markova, che con 411 punti all’attivo guida la classifica delle marcatrici del massimo campionato turco. Strappata all’Antalya, Markova dovrebbe vestire la maglia di Novara per pochi mesi: per la prossima stagione, infatti, pare abbia già chiuso un accordo col Vakifbank, una delle corazzate di Istanbul.