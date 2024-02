Volley femminile A1: Conegliano travolge Milano, Egonu top scorer ma non basta. Antropova castiga Mazzanti

Diciannovesima giornata in Serie A1, la sesta di ritorno: la Prosecco Doc Imoco stravince il big match con l'Allianz Vero Volley. Milanesi insidiate ora da Novara e Scandicci.

04-02-2024 21:10

Il big match tra Conegliano e Milano, quasi uno spareggio per la prima posizione nella regular season del campionato di Serie A1 di volley femminile, si chiude con la netta affermazione delle venete, che mantengono l’imbattibilità stagionale. Egonu unica a salvarsi nel naufragio del sestetto di Gaspari, piegato con un netto 3-0. Ma Paoletta non è l’unica ad affondare: il suo ex allenatore in Nazionale, Mazzanti, è a un passo dalla A2 con la sua nuova squadra, Trento.

Serie A1, Egonu top scorer ma vince Conegliano

È Egonu la miglior marcatrice della maxisfida del PalaVerde: 22 punti per Paoletta, contro i 20 di Haak. Ma a stravincere è il dream team di Santarelli, come nel match d’andata e come nella finale di Supercoppa a Livorno. Questa volta Milano non riesce ad aggiudicarsi neppure un set. Il primo si chiude 25-23, in volata. Mai in discussione, invece, le affermazioni di Conegliano nei due parziali successivi: doppio 25-18. De Gennaro e compagne consolidano il primo posto in regular season, Sylla e le altre campionesse di Milano dovranno invece difendere la seconda posizione dagli assalti di Novara e Scandicci.

Serie A1: Novara e Scandicci ok, ancora sconfitto Mazzanti

Nelle altre sfide successi pesanti, appunto, per l’Igor Gorgonzola Novara di Bernardi, che piega in quattro set Cuneo (21 punti per una sempre più positiva Akimova), e per la Savino Del Bene Scandicci sul fanalino di coda Itas Trentino. Per Antropova 18 punti all’attivo contro il suo ex Ct, Mazzanti. In zona playoff vittoria pesante per Pinerolo, che piega in quattro set Chieri, e per Roma che passa a Bergamo scalzando momentaneamente Firenze dall’ottava posizione.

Volley A1 femminile: risultati 19ma giornata

Trasportipesanti Casalmaggiore-Il Bisonte Firenze 3-0

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Uyba Volley Busto Arsizio 3-0

Bergamo 1991-Aeroitalia Roma Volley Club 1-3

Wash4green Pinerolo-Reale Mutua Fenera Chieri 3-1

Igor Gorgonzola Novara-Honda Olivero S. Bernardo Cuneo 3-1

Savino Del Bene Scandicci-Itas Trentino 3-0

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Allianz Vero Volley Milano 3-0

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano 54

Milano 48

Novara* 45

Scandicci 45

Chieri 33

Pinerolo 29

Vallefoglia 27

Roma 25

Firenze 24

Busto Arsizio 18

Casalmaggiore* 17

Bergamo 15

Cuneo 13

Trentino 4

*1 partita in meno

Volley A1 femminile: prossimo turno

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Savino Del Bene Scandicci sabato 10 febbraio ore 18

Allianz Vero Volley Milano-Igor Gorgonzola Novara sabato 10 febbraio ore 21

Uyba Volley Busto Arsizio-Trasportipesanti Casalmaggiore domenica 11 febbraio ore 17

Reale Mutua Fenera Chieri-Bergamo 1991 domenica 11 febbraio ore 17

Aeroitalia Roma Volley Club-Wash4green Pinerolo domenica 11 febbraio ore 17

Honda Olivero S. Bernardo Cuneo-Itas Trentino domenica 11 febbraio ore 17

Il Bisonte Firenze-Prosecco Doc Imoco Conegliano domenica 11 febbraio ore 18.30

Intanto tra due settimane a Trieste si gioca la Final Four di Coppa Italia. Tutte le info.