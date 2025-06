Dopo Orro, anche Sylla lascia Milano e va in Turchia: contrasti con Lavarini all'origine dello strappo

Myriam Sylla a sorpresa ha deciso di lasciare la Numia e l'Italia: andrà a giocare nel Galatasary, allenato da Barbolini. Milano pensa a Stella Nervini per sostituirla.

La bomba arriva direttamente dalla Turchia, e in assenza di smentite diventa quasi una certezza: dopo Alessia Orro, anche Myriam Sylla è pronta a salutare la Numia Milano, destinazione Galatasaray, dove troverebbe ad accoglierla nientemeno che Massimo Barbolini, oggi nello staff di Julio Velasco in nazionale. Una notizia che scuote il cielo sopra al Consorzio Vero Volley, dove ormai il mercato sembrava chiuso con tutti i movimenti in entrata e in uscita definiti, ma che adesso deve necessariamente riaprire ogni fronte a seguito della dipartita della giocatrice nata a Palermo l’8 gennaio 1995.

I contrasti con Lavarini, i “consigli” dell’amica Orro

Quell’amore (quasi) eterno giurato a Milano s’è dissolto abbastanza rapidamente, complice un rapporto mai decollato per davvero con Stefano Lavarini. E che qualcosa si fosse incrinato tra i due s’era capito bene già nell’ultima parte della stagione, che ha visto la Numia sciogliersi come neve al sole nella finale scudetto contro Conegliano (che pure, alla vigilia, sembrava essere più in difficoltà di Milano) e poi cedere il passo anche nella final four di Champions a Istanbul.

Tra gli episodi più eclatanti dei contrasti emersi tra schiacciatrice e allenatore, la mancata partenza nello starting six nella decisiva gara 3 della serie scudetto, oltre che nella semifinale Champions disputata sempre contro la corazzata veneta di Daniele Santarelli. Situazioni che pure non avevano dissuaso Myriam dal firmare per un’altra stagione con Milano, al netto della dipartita dell’amica Orro, una delle giocatrici con le quali ha legato di più nel corso della sua esperienza milanese (esportata anche in azzurro).

Solo che Orro è andata al Fenerbahce, mentre nel futuro di Sylla sembrerebbero esserci le rivali cittadine del Galatasaray. Le operazioni però avrebbero lo stesso “padre”, vale a dire Luca Novi, procuratore storico di Orro e, da qualche tempo, anche di Sylla (che ha salutato Marco Raguzzoni, l’agente di Egonu).

Nervini prima opzione, ma occhio all’ex Conegliano Lukasic

La notizia della possibile (probabile) partenza della schiacciatrice ha messo in allarme tutta la dirigenza del Vero Volley, soprattutto perché trovare un sostituto a fine giugno rischia di rivelarsi impresa piuttosto ardua. Claudio Bonati, il diesse della Numia, ha messo sul taccuino un paio di nomi: quello di Stella Nervini, rivelazione di questo primo scorcio di VNL con la nazionale di Velasco, è in cima alla lista dei desideri, ma Bergamo (che dovrebbe acquisirla da Chieri) non sembrerebbe poi tanto disposta a liberarsene prima ancora di accoglierla.

Il secondo è quello della polacca Martyna Lukasic, appena sbarcata al Galatasaray direttamente da Conegliano, che pure adesso rischierebbe di trovare poco spazio in caso di arrivo di Sylla. Il Gala potrebbe offrire anche la statunitense Alexandra Frantii, appena arrivata dal VakifBank. In un modo o nell’altro, un bel rompicapo.