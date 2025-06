L'Italvolley fa sognare: 3-0 anche alla Cina, otto vittorie su otto. Egonu ingiocabile, Degradi e Nervini show

Ancora una vittoria per le Azzurre in Volleyball Nations League: Velasco allunga a 22 la striscia di successi consecutivi in partite ufficiali della sua Nazionale.

Ancora una vittoria, l’ottava in altrettante gare, per l’Italia in Volleyball Nations League. Le Azzurre di Velasco sanno solo vincere, fanno il pieno di successi anche nella Week 2 della competizione che raggruppa il meglio della pallavolo mondiale. Se nell’ultima sfida della prima pool Danesi e compagne avevano ammutolito il Maracanazinho, stavolta hanno fatto festa davanti al pubblico della Kai Tak Arena di Hong Kong, accorso in massa per supportare le padrone di casa. Anche la Cina, infatti, ha rimediato un secco 0-3. Italia prima in classifica, in attesa della terza e decisiva settimana con base ad Apeldoorn, in Olanda, dal 9 al 13 luglio.

VNL, Cina-Italia: Velasco rilancia Cambi e De Gennaro

Rispetto al match “infinito” col Giappone, Velasco ripropone nello starting six Cambi in cabina di regia e De Gennaro libero, al posto rispettivamente di Eze e Fersino che pure si erano comportate molto bene contro le nipponiche. Egonu è l’opposto, Degradi e Nervini le schiacciatrici, Fahr e Danesi le centrali. Nella Cina non c’è Wen, infortunatasi proprio in occasione dell’ultimo punto contro il Giappone, mentre non è una novità l’assenza di Zhu Ting, che sarebbe stata l’indiscussa stella della formazione di casa.

Egonu, Degradi e Nervini decisive nel match di Hong Kong

Subito convincenti le Azzurre nel primo set. Egonu martella senza sosta, ben supportata da Nervini e Degradi, ed è proprio Paoletta a finalizzare i tre attacchi che chiudono il set sul 25-21. Gran battaglia nel secondo, in cui si viaggia punto a punto fino alle battute finali. Il doppio cambio Eze-Malual dà linfa alle azzurre nel momento più delicato, poi torna in campo Egonu e i vantaggi si trasformano in una maratona. Ci pensa Degradi, con due attacchi vincenti, a risolvere tutto (32-30). La Cina accusa il colpo e nel terzo set sparisce dal campo: finisce 25-11, con 21 punti di Egonu, 14 di Degradi e 13 di Nervini.

Azzurre super, Velasco soddisfatto: “Squadra forte e bella”

Lucida, come di consueto, l’analisi di Velasco a fine gara: “La squadra è stata sia forte che bella, in alcune circostanze sia con Giappone che stasera con la Cina ho visto delle grandi difese e questo era uno degli aspetti su cui stiamo spingendo di più in questo periodo. È un aspetto che rende il gioco anche molto spettacolare e ci rende belli oltre che efficaci. Abbiamo sofferto nel secondo set e ancora una volta ci siamo tirati fuori dalla sofferenza con carattere, testa e tecnica. Sono settimane che ripeto alle ragazze che l’anno scorso va messo da parte, che quest’anno avremmo dovuto affrontare difficoltà del tutto nuove e devo essere sincero, le stiamo incontrando e attraversando con grande spirito“.