VNL, domani mattina l'Italia sfida la Bulgaria. Velasco pensa al futuro: rientrate in Italia Sylla, Orro e Antropova

Scatta nella mattinata italiana la week 2 della nazionale di Velasco, impegnata a Hong Kong contro la Bulgaria. Il CT ha rispedito in Italia Orro, Sylla e Antropova in nome del turnover

Comincia di buon mattino (per chi è in Italia) la seconda settimana di VNL della nazionale femminile, reduce dal filotto di successi ottenuti a Rio de Janeiro nella week 1 del torneo. Ad Hong Kong, almeno sulla carta, le cose dovrebbero rivelarsi anche un tantino più semplici: Bulgaria, Thailandia, Giappone e Cina le avversarie di Egonu e compagne, con le giapponesi che rappresentano certamente l’ostacolo più duro, tenuto conto che sono le sole ad aver vinto tutte e 4 le prime partite concedendo al massimo un set alle rivali (quindi a punteggio pieno: l’Italia ha ceduto un punto contro la Germania, la Turchia ha vinto due volte per 3-2 ed è terza, seppur imbattuta).

Sylla, Orro e Antropova a “riposo”: Velasco mischia le carte

Nella lunga trasferta asiatica Julio Velasco ha pensato bene di rimescolare un po’ le carte, variando alcune interpreti rispetto alla prima settimana di partite. Sono rimaste a lavorare al Centro Pavesi di Milano due titolari… e mezzo come Myriam Sylla, Alessia Orro ed Ekaterina Antropova, al posto delle quali il CT ha convocato Stella Nervini, Chidera Blessing Eze e Benedetta Sartori.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Confermate le restanti 11 giocatrici già viste all’opera in Brasile, con Carlotta Cambi “promossa” a palleggiatrice titolare, il duo composto da Alice Degradi e Gaia Giovannini destinato a trovare spazio dall’inizio in banda (ma c’è anche Loveth Omoruyi, già presente in Sudamerica), le inossidabili Sarah Fahr e il capitano Anna Danesi al centro (dove debutta Benedetta Sartori, aumentando il contingente delle centrali che vede confermata anche Linda Nwakalor), Moki De Gennaro ed Eleonora Fersino nello spot di libero e naturalmente Paola Egonu in posto 2. Il tutto all’insegna di un po’ di sano e robusto turnover: Velasco ha una lista “allungata” di 30 giocatrici per la VNL, e pertanto qualche esperimento è lecito attenderselo.

Fahr “cerca” le difficoltà: “Aiutano a crescere”

Ad Hong Kong l’Italia vuol mettere una seria ipoteca sul passaggio alla final 8 e Sarah Fahr l’ha fatto capire senza volerci girare troppo intorno. “Sappiamo che ci attende una tappa difficile, ma sappiamo anche dove vogliamo arrivare.

La prima gara con la Bulgaria non è da sottovalutare, perché al netto di una carta d’identità relativamente verde il talento non manca. Thailandia e Giappone giocano invece una pallavolo molto diversa rispetto alla nostra, molto veloce e improntata sulle difese. La Cina invece ha cambiato pelle, ma resta un’avversaria temibile.

Chiaramente tutte, quando giocano contro l’Italia, vogliono fare bella figura e andare oltre i propri limiti: lo abbiamo visto in Brasile, succederà anche qui a Hong Kong. Sin qui abbiamo dimostrato di aver imparato a venir fuori anche da situazioni complicate, riuscendo a superare le difficoltà. Sarebbe importante riuscire a fare altrettanto anche in queste prossime 4 gare”.

Il calendario delle azzurre: venerdì supersfida col Giappone

L’Italia debutterà mercoledì mattina alle 7,30 contro la Bulgaria, per poi tornare in campo giovedì alle 11,30 contro la Thailandia, venerdì 20 giugno alle 14,30 contro il Giappone e chiudere domenica 22 alle 14 contro la Cina.

Successivamente torneranno in campo il 9 luglio nei Paesi Baesi (ad Apeldoorn) affrontando il Belgio nella sfida inaugurale della week 3, che proseguirà il 10 luglio contro la Serbia, il 12 luglio contro la Turchia e il 13 luglio contro l’Olanda.

De Giorgi accoglie il trio meraviglia di Trento per la week 2

La settimana prossima torneranno in campo anche gli uomini, con Fefé De Giorgi che a sua volta ha mischiato un po’ le carte in vista della seconda tappa di VNL, con l’Italia impegnata a Chicago contro Polonia, Cina, Brasile e Stati Uniti.

Il CT ha modificato sensibilmente il roster dei 14 convocati, facendo arrivare dall’Italia (cioè da Cavalese, dove hanno lavorato con tutti gli altri convocati della VNL che non hanno disputato la week 1) i vari Michieletto, Lavia, Sbertoli, Galassi e Balaso, che sono andati a sostituire Anzani, Recine, Boninfante, Sani e Pace che hanno fatto il percorso inverso.

Venerdì e sabato gli azzurri disputeranno due test amichevoli contro il Canada a Gatineau, centro sportivo nei pressi di Ottawa, dove la nazionale è rimasto a lavorare a chiusura della week 1 disputata a Quebec City (il trasferimento a Chicago è previsto per il 22 giugno).