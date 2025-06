Egonu torna e trascina l'Italia in VNL: travolta la Corea del Sud, ora Paoletta sfida il Brasile

Terza vittoria consecutiva per le Azzurre di Velasco a Rio de Janeiro: domenica l'ultima sfida del girone contro le verdeoro padrone di casa, prive di Gabi.

Terza vittoria per l’Italia di Julio Velasco, che viaggia come un rullo compressore nella pool di Rio de Janeiro, prima tappa della sua avventura nella Volleyball Nations League 2025. Secco tre a zero per le Azzurre sulla Corea del Sud, punteggio che proietta le campionesse olimpiche in carica in testa alla classifica provvisoria della competizione, vinta pure lo scorso anno. Contro le coreane il sospirato ritorno in campo di Paola Egonu, dopo il forfait con la Germania dovuto a un calo di pressione. Per l’opposto della Vero Volley Milano, al solito, una prestazione con numeri clamorosi dal punto di vista realizzativo.

VNL: l’Italia domina contro la Corea del Sud a Rio

Tutto facile per l’Italia, col Ct che ha approfittato della circostanza – la Corea non è, al momento, una Nazionale da prime posizioni nel ranking internazionale – per fare un po’ di turnover. Confermata Orro in cabina di regia con Egonu nel ruolo di opposto, al centro ecco la coppia Nwakalor-Fahr, con Omoruyi e Degradi schiacciatrici e Fersino schierata libero per dare un po’ di respiro a De Gennaro, in panca a godersi lo spettacolo al fianco di Sylla e Antropova. Indicativi i parziali dei tre set: 25-13, 25-13 e 25-17. Top scorer del match (e unica giocatrice in doppia cifra di entrambe le squadre) Egonu con 16 punti.

Volley, Italia super: le parole di Omoruyi e Fersino

Larghi sorrisi tra le fila azzurre al termine del match. Molto soddisfatta Loveth Omoruyi, a bersaglio con 7 punti: “Abbiamo giocato una bella partita e una gran bella vittoria. Dal punto di vista personale mi sento bene, sono in nazionale, vesto questa maglia e sono in un gruppo molto coeso e forte. Domenica giocheremo contro il Brasile in questo palazzetto che trasuda storia. Sarà una partita bella da vivere e giocare in un ambiente unico”. Lucida anche l’analisi di Eleonora Fersino: “Siamo partite bene in questo inizio di VNL. Domenica saremo sicuramente cariche e pronte alla sfida con il Brasile perché vogliamo dare seguito a questo inizio di VNL pur sapendo che affronteremo un grande Brasile davanti al suo caldissimo pubblico”.

Volleyball Nations League, gran finale a Rio col Brasile

Proprio il match nel leggendario Maracanaizinho con le verdeoro, che a loro volta stanno incantando nonostante l’assenza, per queste prime partite, di capitan Gabi, chiuderà la prima tappa di VNL delle Azzurre. Un match in programma domenica 8 giugno alle 15 e che rappresenta una sorta di “finale” del gironcino, tra due squadre destinate ad arrivare fino in fondo nel torneo. Successivamente l’Italia volerà dall’altra parte del mondo, a Hong Kong, per sfidare dal 18 al 22 giugno Bulgaria, Thailandia, Giappone e Cina. Ultima tappa ad Apeldoorn, nei Paesi Bassi, dal 9 al 13 luglio per le sfide contro Belgio, Serbia, Turchia e Olanda. Final Eight in programma a Lodz, in Polonia, dal 23 al 27 luglio.