VNL, l'Italia batte la Bulgaria senza Sylla, Orro e Antropova: fa tutto Egonu, quinta vittoria per le Azzurre

Il sestetto di Velasco si addormenta nel secondo set, ma domina gli altri: Paoletta miglior marcatrice, ottimo impatto nel finale per Nwakalor. Giovedì c'è la Thailandia.

L’Italia di Velasco ingrana la Quinta. Ancora un successo per le Azzurre in Volleyball Nations League, il primo nella Week 2 del torneo dopo i quattro conquistati a Rio de Janeiro. A Hong Kong Egonu e compagne si sono sbarazzate di un’avversaria insidiosa, la Bulgaria che sotto la gestione di Zetova e grazie al lancio di una nidiata di giovani promesse, su tutte Stoyanova, sta provando a tornare agli antichi fasti. Per ora alle carpatiche è riuscito di strappare un set alle campionesse olimpiche, prive per l’occasione – e per tutta la pool con base nell’ex dépendance britannica in Cina – di Myriam Sylla, Alessia Orro e Kate Antropova. Poco male: ha fatto tutto (o quasi) Paola Egonu.

Volleyball Nations League, Italia-Bulgaria: le scelte di Velasco

Senza un terzetto di big di tale portata, Velasco ha limitato al minimo le altre rotazioni. Cabina di regia affidata a Cambi, Egonu opposto, Omoruyi e Degradi schiacciatrici, Fahr e Degradi centrali, con De Gennaro libero e Fersino in lista come schiacciatrice. Primo set dominato dalle Azzurre, con Egonu subito a dettar legge, ben supportata da Degradi: 25-17 il finale. Nel secondo però un lungo turno di battuta di Stoyanova incanala subito il parziale (2-8 per le bulgare). I cazziatoni e i timeout di Velasco scuotono l’Italia, a cui quasi riesce la miracolosa rimonta (17-18). Troppi pasticci, però, anche nel finale di set, che premia la Bulgaria (23-25).

Egonu, Degradi e Nwakalor decisive: tre punti per le Azzurre

Bisogna resettare e ripartire e le Azzurre lo fanno alla grande. Paoletta è un martello (27 punti per lei, di cinque a muro), Degradi una certezza (19), mentre Cambi alterna giocate illuminanti ad altre meno efficaci in palleggio. Il terzo set si trasforma in un monologo italiano (25-15), il quarto invece si complica quando le Azzurre ripiombano in uno strano blackout, facendosi superare sul 10-11. Entra Nwakalor e le cose si sistemano in attacco e a muro, con le Azzurre che riscappano via e le bulgare a cui di fatto non ne riesce più mezza (25-15). Quinta vittoria, la quarta da tre punti, per le campionesse olimpiche: giovedì alle 11 c’è la Thailandia, poi le altre big asiatiche, Giappone e Cina.

Volley, l’Italia vince sempre: le parole di Egonu e Barbolini

Scampato pericolo e sospiro di sollievo, dunque, con Paola Egonu che si presenta con un largo sorriso ai microfoni della tv internazionale per la consueta intervista di rito riservata alla MVP dell’incontro: “Sono contenta per la vittoria, felice soprattutto per come siamo rimaste sempre al nostro livello, mentalmente dentro la partita. Ora affronteremo avversarie che difendono tantissimo, l’obiettivo è rimanere concentrate sui nostri punti di forza, migliorare sempre di più e crescere”. Sereno anche coach Massimo Barbolini, secondo di Julio Velasco: “Ottimo lavoro nel terzo e quarto set, non è così facile riprendere il ritmo della partita dopo aver perso il secondo. Ora ci aspettano delle partite molto importanti”.