L'Italia vince la VNL, Brasile ko: Velasco perde Degradi, toglie Egonu e Orro e trionfa con Antropova e Cambi

Successo in rimonta per le Azzurre, che allungano la striscia record: ottime le prestazioni di Sylla, Nervini e Giovannini, peccato per l'infortunio in avvio di Alice.

Magnifica Italia. Il Dream Team azzurro continua a vincere (29 successi di fila, record migliorato) e a collezionare trofei: da quando Velasco è approdato in panchina, facendo tornare Egonu e le altre big, la Nazionale tricolore ha fatto il pieno di successi. Due Volleyball Nations League e un’Olimpiade, aspettando il Mondiale che comincia tra un mese in Thailandia. A Lodz è arrivata la terza VNL della storia azzurra, giunta grazie al 3-1 in rimonta sul Brasile. Una partita difficile, spigolosa, contro Gabi e le vecchie volpi verdeoro, guidate in panchina dal santone Zé Roberto. Una partita che l’Italia ha vinto in rimonta, rivoluzionando il sestetto nell’ultimo set.

Volleyball Nations League, la finale tra Italia e Brasile

Partita che, dopo il primo set, ha rischiato di complicarsi. Azzurre avanti 21-17 e poi improvvisamente piantatesi sul più bello, col Brasile bravo a crederci fino alla fine e a piazzare il ribaltone (22-25). Altra mazzata: l’infortunio al ginocchio di Alice Degradi, sostituita in sestetto da Gaia Giovannini. Ma le Azzurre non si sono disunite. Le bordate di Egonu sono state fondamentali per riprendere il cammino nel secondo set, vinto senza troppi problemi sul 25-18. Provvidenziali, poi, le giocate grintose di Sylla nel terzo, pure vinto in modo netto, più di quanto suggerisca il punteggio: 25-22. Ma il capolavoro dell’Italia è arrivato nel quarto parziale.

Velasco cambia e vince: bene Nervini e Giovannini

Set vissuto punto a punto, in cui il Brasile con Gabi, Julia e Bergmann ha provato disperatamente a rimettersi in carreggiata. Velasco ha mischiato le carte, col coraggio che lo contraddistingue. Ha tolto dal campo Egonu e tenuto Antropova, già decisiva nella parte finale del set precedente: Kate non ha sbagliato praticamente un colpo (18 punti a fine match, top scorer: significativo l’abbraccio con Paoletta a fine gara). Dentro anche Cambi per Orro: lucidissima la sua regia. Ottimo il contributo di Sylla (16 punti), di capitan Danesi, delle giovani Nervini e Giovannini. Oltre che del miglior libero al mondo, naturalmente: Moki De Gennaro, al penultimo atto della sua leggendaria carriera in Nazionale.

Volley, festa grande per le Azzurre: la gioia di Sylla

Festa grande a fine gara. Le parole di Julio Velasco: “Partita difficilissima, il Brasile non si arrende mai. Non abbiamo giocato la nostra miglior pallavolo, ma abbiamo vinto e l’abbiamo fatto col contributo notevole della panchina. Spiace per l’infortunio di Degradi, speriamo non sia troppo grave. Cosa rende forte questa squadra? Le giocatrici forti, soprattutto per la loro mentalità. I Mondiali? Ora ci godiamo questa vittoria e pensiamo a riposare per una settimana, sarà difficile perché tutti vorranno batterci”. Felice pure Myriam Sylla: “Abbiamo dimostrato cosa vuol dire la parola squadra, chi è entrato ha fatto vedere il suo meglio. Abbiamo giocato senza pressione, puntando a vincere e ascoltando il nostro allenatore”.