Tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic rispunta Anna Kalinskaya: ma a Washington la russa cede a Leylah Fernandez

Finale amara per l'ex del rosso di San Candido: la canadese domina, vince 6-1 6-2 e ora può festeggiare a Montreal...uscendo con gli ammiratori che si sono proposti sui social.

Proprio mentre impazza il gossip su Jannik Sinner e Laila Hasanovic, guarda chi si rivede: Anna Kalinskaya. La russa è tornata a far parlare di sé – finalmente – non per motivi da settimanale rosa, ma esclusivamente di campo: è approdata in finale al WTA 500 di Washington, facendo pure il pieno di like e consensi sui social per la simpatica “invasione di campo” della sua cagnolina Bella al termine della semifinale vinta contro Emma Raducanu. Peccato che, nel match decisivo, Annina non sia riuscita a spezzare l’incantesimo e a rompere finalmente il tabù che la vuole ancora a digiuno di successi in singolare. Il match, infatti, l’ha vinto Leylah Fernandez.

Washington, Kalinskaya travolta in finale

Un match che ha avuto un inizio tormentato, circondato dagli interrogativi sul maltempo e i fulmini che hanno costretto gli organizzatori a stravolgere il programma: ne sanno qualcosa pure Bolelli e Vavassori, che hanno vinto la finale del doppio. Quando la partita è iniziata, però, non c’è stata storia. La canadese ha avuto vita facile, anzi facilissima, come testimoniato dal punteggio: 6-1 6-2 in poco più di un’ora. Un match praticamente non giocato da Annina, che ha sofferto la battuta incisiva di Leylah senza riuscire a trovare adeguate contromisure. Un blackout mentale, ancor prima che tecnico: non una novità, purtroppo per lei.

Fernandez vince in due set, quarto titolo WTA

Per Fernandez, insomma, è arrivato il quarto titolo WTA della sua carriera dopo i 250 di Monterrey del 2021 e del 2022 e quello di Hong Kong del 2023. Nella capitale statunitense la canadese ha trionfato per la prima volta in un 500, circostanza che le consentirà di migliorare e non poco la sua classifica: da 36ma al mondo, farà un bello scatto. In risalita pure le quotazioni di Kalinskaya, nonostante la debacle in finale: la moscovita, che lo scorso autunno viaggiava spedita verso la top ten del ranking, è sprofondata addirittura al 48mo posto. Ma forse da Washington è iniziata la sua risalita.

E ora per Leylah Fernandez le uscite coi “fan”

Come festeggerà Fernandez, finalista agli US Open nel 2021, il trionfo al Mubadala Citi DC Open? Uscendo coi suoi ammiratori. Proprio così: qualche giorno fa la canadese aveva diffuso un messaggio sui social, chiedendo ai ragazzi di…farsi avanti. “Non ho avuto mai il tempo di uscire con nessuno fino a questo momento, lo farò a Montreal. Scrivetemi, ma sappiate che tutti i messaggi saranno visionati da papà”. Chissà a chi il signor Jorge Fernandez avrà dato il via libera per incontrare la figlia: inutile sperare di saperne qualcosa di più, Leylah ha già chiarito che non fornirà dettagli sugli incontri coi suoi “fan”.