Mezza Italia di Velasco in Turchia? Orro al Fenerbahce, Sylla al Galatasaray, anche Danesi verso Istanbul

Le trattative e le indiscrezioni continuano: pure il capitano della Nazionale azzurra, pezzo forte della Vero Volley Milano, potrebbe sbarcare nel campionato turco.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Vuoi vedere che alla fine rimarrà solo quella che sembrava destinata a tornare per prima nel campionato turco e che è stata al centro di un piccolo “caso” lo scorso autunno, quando da Istanbul e dintorni parlavano con decisione di accordo col Vakif già trovato? Paola Egonu il prossimo anno giocherà con Milano, qualche settimana fa è stato annunciato il rinnovo dell’accordo con la Vero Volley. Ma diverse sue compagne, invece, stanno prendendo la direzione del Bosforo e dell’Anatolia. Praticamente mezza Milano 2024-25. O, se si preferisce, mezza Italvolley di Julio Velasco.

Volley, il trasferimento di Orro al Fenerbahce

Un affare già definito, un altro ai dettagli, un altro ancora che potrebbe concretizzarsi a breve, a dar retta ai post carichi di entusiasmo che infiammano i social e i blog specializzati turchi. Questa la situazione sull’asse Italia-Turchia. Al momento l’unico affare realmente perfezionato è quello, principesco, che ha coinvolto Alessia Orro. La palleggiatrice sarda ha già firmato col Fenerbahce, da settembre – una volta chiusa la lunga estate azzurra tra VNL e Mondiali – darà inizio alla sua avventura in giallonero. Nel frattempo a Istanbul le hanno già dedicato una video-presentazione da eroina dei fumetti: si aspettano grandi cose da lei, punto di forza della Nazionale azzurra.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Anche Sylla verso la Turchia: vicina al Galatasaray

Un altro simbolo dell’Italvolley è Myriam Sylla. Pure lei è data in partenza per Istanbul, anche se in questo caso non ci sono ancora le firme sui contratti. Ci sono però rumors e dettagli. La schiacciatrice nata a Palermo ha rinnovato con Milano, ma il feeling col coach Stefano Lavarini non è mai sbocciato. Proprio la partenza dell’amica del cuore, Orro, verso la Turchia potrebbe spingerla a fare altrettanto, anche per “monetizzare” uno degli ultimi contratti pesanti della sua carriera. Con Alessia si ritroverebbe da avversaria: la vuole infatti il Galatasaray. E intanto Milano l’ha già eliminata dal roster per la stagione 2025-26 sul suo sito ufficiale.

Voci su Danesi: il capitano della Nazionale al Vakif?

Un terzo tassello che da Milano potrebbe fare le valigie in direzione è nientemeno che il capitano della Nazionale campione olimpica in carica, Anna Danesi. La fortissima centrale è al centro di diverse chiacchiere. Già a gennaio si era parlato di un suo possibile trasferimento al Vakif, club di punta del campionato turco che quest’anno intende riconquistare lo scettro di campione d’Europa, strappandolo a Conegliano. Poi però non se n’è fatto più niente. Ora però le sirene turche hanno ripreso a risuonare, candide e melliflue. Chissà cosa farà Danesi (che intanto, nel sito di Milano, figura ancora). E chissà cosa ne penserebbe Velasco: mezza Nazionale a Istanbul. Cose turche, insomma.