Alessia Orro in Turchia, il fidanzato Matteo Picchio la segue e lascia il volley: "Ma non sono un mantenuto"

Anche il libero del Vero Volley Monza a Istanbul con la stella della Nazionale, nuova palleggiatrice del Fenerbahce: "Smetto di giocare, farò il preparatore atletico".

Cosa non si fa per amore. Alessia Orro dalla prossima stagione giocherà in Turchia, al Fenerbahce: prima esperienza all’estero per la palleggiatrice della Nazionale italiana, che in carriera aveva militato soltanto in formazioni con base in Lombardia (Club Italia, Busto Arsizio e Milano). Una scelta di vita, dettata essenzialmente dai vantaggi economici (il club di Istanbul le ha garantito un ingaggio principesco) che la campionessa di Oristano condividerà con la sua dolce metà. A Istanbul, infatti, si trasferirà anche Matteo Picchio, il suo fidanzato nonché libero del Vero Volley Monza, formazione maschile di Superlega. Anzi: ormai ex libero di Monza, visto che Matteo per seguire Alessia lascerà il volley.

Matteo Picchio con Alessia Orro a Istanbul

È stato lo stesso Picchio ad annunciarlo nel corso di un’intervista concessa in esclusiva a Volleynews: “Ho deciso di seguire Alessia in Turchia. Ho deciso di smettere di giocare. Era l’unico modo per seguirla in questa avventura”. Vano, infatti, il tentativo di trovare sistemazione in un club turco, paese in cui il volley maschile non ha ancora raggiunto il seguito e il volume d’affari del movimento femminile. “Ho provato a cercare una squadra a Istanbul, ma si è capito subito che la cosa non era fattibile. La loro regola sugli stranieri è molto rigida, contano quelli che hai in rosa, non quelli che schieri in campo. I costi di tesseramento degli stranieri sono anche molto alti”.

L’addio alla Superlega per trasferirsi in Turchia

Venticinque anni, libero in massima serie, Picchio ci ha pensato un po’, poi ha deciso di mettere da parte le ambizioni di carriera in nome dell’amore per Alessia. “Non è stato facile, ma solo inizialmente. Mi sono preso un mese e mezzo per pensarci bene, poi non ho fatto altro che accelerare un progetto personale che avevo in testa fin da quando avevo 17 anni”. Diventare preparatore atletico. “Finirò di studiare e poi farò un tirocinio in Turchia, credo proprio in una delle squadre del Fenerbahce. Ho anche in mente di fare uno o due master. Alessia ne ha parlato anche con Velasco che le ha consigliato per me di fare qualche corso con i pesisti turchi che sono i migliori al mondo. Li farò sicuramente anche quelli”.

Altro che mantenuto: futuro da preparatore atletico

E Alessia? Contentissima della scelta del fidanzato. Che, a precisa domanda, respinge con una bella risata l’etichetta di “mantenuto” che qualcuno superficialmente potrebbe cucirgli addosso: “Eravamo una coppia anche prima di Istanbul e lo saremmo stata comunque senza Istanbul. Eravamo già andati a convivere, dunque cambia solo il posto e quello che farò io. Qui giocavo, lì farò altro, ma avrò comunque il mio lavoro, i miei impegni, i miei sogni da realizzare, il tutto sempre insieme alla mia fidanzata. Dicessero quello che vogliono. Siamo giovani e ci vogliamo bene, a noi interessa solo questo”.