L'Italvolley di Velasco crolla con la Germania e butta via il torneo, Rychlicki debutta e trascina gli azzurri

Clamoroso tonfo a Modena per la giovane Nazionale priva di Egonu e delle altre stelle, vincono i maschietti a Monaco proprio contro i tedeschi: 11 punti per l'esordiente Kamil.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Gioie e dolori per le Nazionali azzurre contro la Germania. Le ragazze di Julio Velasco, dopo la doppia vittoria al tie-break su Olanda e Turchia, crollano nell’ultima giornata dell’AIA Aequilibrium Cup Women Elite di Modena, gettando al vento l’opportunità di aggiudicarsi il torneo. Vincono invece i maschietti di Fefé De Giorgi, che a Monaco piegano 3-2 proprio i tedeschi nella gara d’esordio in azzurro di Mattia Boninfante, Giovanni Gargiulo e Kamil Rychlicki, l’opposto lussemburghese di origini polacche a lungo “inseguito” dal Ct.

Volley, l’Italia di Velasco s’arrende alla Germania

Priva delle stelle dell’ultimo torneo olimpico, a cominciare da Egonu, e reduce dalle sofferte ma esaltanti affermazioni su Olanda e Turchia, l’Italia femminile di Velasco gioca la sua peggior prestazione a Modena e vede scappar via il primo titolo dell’anno, andato ancora una volta a Santarelli e alla sua Nazionale (turca). Con Cambi in regia, Malual opposto, Degradi e Nervini schiacciatrici, Nwakalor e Munarini centrali e Fersino libero, le azzurre si smarriscono ben presto contro la Germania di Bregoli. Un calvario i primi due set: 19-25 e 18-25 per le tedesche.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Non basta Nwakalor, le Azzurre crollano nel finale

Il “miracolo” nel terzo set, con clamorosa rimonta azzurra dall’11-18 al 25-19 finale, è purtroppo un fuoco di paglia. Nel quarto parziale, infatti, pur viaggiando a corrente alternata l’Italia tiene fino al 22-20, poi si perde sul più bello e cede 22-25. Nessuna giocatrice di Velasco in doppia cifra, Nwakalor la miglior marcatrice con 9 punti. Tra le fila tedesche grande prestazione di Cekulaev (19 punti), ben supportata da Alsmeier (17).

Gli Azzurri di De Giorgi passano a Monaco sui tedeschi

Vittoria, invece, per la Nazionale maschile di De Giorgi a Monaco sui tedeschi, nel primo test dell’anno. Anche in questo caso, in campo una Nazionale “sperimentale” con tanti volti nuovi. Il sestetto di partenza: Boninfante in palleggio, Rychlicki opposto, Anzani e Gargiulo centrali, Porro e Sani schiacciatori, Laurenzano libero. Migliori marcatori Porro e Sani con 12 punti, bene il “debuttante” Rychlicki con 11. Risultato finale? Tre a due per l’Italia, con questi parziali: 25-19, 25-22,20-25, 20-25, 15-7.