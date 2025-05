Italvolley, gli esperimenti di Velasco non funzionano: la Germania passa a Milano e Julio perde la pazienza

La nazionale italiana femminile, ancora priva delle big Egonu e Antropova, cede nella seconda amichevole con la Germania. E il commissario tecnico si arrabbia quando gli chiedono delle prossime scelte

L’Italia non replica il successo di Novara. A Milano a vincere è la Germania che replica al contrario il risultato delle azzurre e passa 3-1. Siamo ancora alla fase di esperimenti per l’Italvolley di Julio Velasco, bisognerà aspettare l’arrivo delle big che arriveranno alla spicciolata dopo il 19 maggio per cominciare ad alzare l’intensità in vista della Nations League.

Gli esperimenti non funzionano

Le big per il momento sono al riposo e allora per Julio Velasco è l’ora di provare a fare qualche esperimento e qualche prova in chiave futura. Le amichevoli dell’Italvolley serviranno soprattutto a questo visto che Egonu, Antropova, Sylla e le altre saranno a disposizione solo per la Nations League. Il ct decide quindi di mandare in campo Cambi in cabina di regia, Majak Malual nel ruolo di opposto, Piva e Degradi come schiacciartici, Munarini e Sartori nel ruolo di centrali e Moro da libero. Le risposte migliori arrivano però dalla panchina con Frosini, opposto subentrata a gara in corso che è la migliore delle azzurre con 16 punti.

Una buona partenza quella delle azzurre che però perdono smalto e cedono il primo set alle tedesche. Storia che si ripete anche nel secondo con l’Italia che non riesce a sfruttare un piccolo vantaggio e nel finale si arrende. Solo nel terzo le ragazze di Velasco riescono a cambiare marcia e a strapparre il set. Ma la Germania appare decisamente più in palla rispetto alla gara di ieri e chiude la pratica con un netto 3-1.

Le parole di Velasco

Una nazionale tutta da costruire, attorno al nucleo delle big serviranno atlete pronte a subentrare e a dare il proprio contributo in vista di quella che sarà una lunghissima estate,. E a fine partita il ct mostra anche un po’ di nervosismo quando l’argomento tocca le scelte che dovrà fare: “Questa è la squadra che deve affrontare il mese di maggio, lunedì arriveranno altre giocatrici mentre il 19 arriveranno quelle che hanno giocato la Champions League. Chi rimarrà fuori? Penso di essere stato molto chiaro con tutti, non parlerò più di questo argomento”.

Obiettivo Nations League

Quando il 19 arriveranno tutte le big della nazionale azzurra sarà il momento di fare sul serio. Le campionesse olimpiche in carica a inizio giugno scenderanno in campo per le prime competizioni ufficiali con la gara d’esordio in Nations League contro gli USA a Rio de Janeiro in programma il 4 giugno e da quel momento comincerà un vero e proprio tour de force che le porterà dal Brasile a Hong Kong e poi in Olanda ad Apeldoorn, con l’obiettivo di qualificarsi alle Finals in programma dal 23 al 27 luglio. Un antipasto importante e complicato prima dei Mondiali che invece prenderanno il via dal 22 agosto con le azzurre inserite nel girone B con Belgio, Slovacchia e Cuba.