L'Italia di Velasco vince anche senza big e rinunce: 3-1 alla Germania, non c'è Egonu ma spunta Munarini

Prima uscita per le azzurre in vista della VNL: buona prova a Novara con tante giovani in campo, MVP la centrale che gioca in A2 a Cremona. Oggi seconda sfida a Milano.

Buona la prima per l’Italia di Velasco. Nel primo test stagionale, a Novara davanti a quasi 2.500 tifosi, le giovani azzurre piegano 3-1 la Germania strappando sorrisi al Ct e agli appassionati. Convincente la prestazione di una Nazionale povera di stelle (Giovannini, Cambi e Omoruyi le uniche “reduci” dall’impresa olimpica) ma ricca di talenti emergenti. Su tutte, una centrale promettente che gioca in A2 a Cremona, premiata come MVP del match: Matilde Munarini.

Volley, Italia-Germania: Velasco lancia le giovani

Questo il sestetto di partenza dell’Italia, senza le big della Champions: Cambi al palleggio, Malual opposto, Sartori e Munarini centrali, Giovannini e Omoruyi schiacciatrici, Moro libero. La Germania, con Bregoli in panchina (fresco di divorzio da Chieri e destinato in Turchia) s’affida ad Alsmeier, che a Novara è di casa, e a Weitzel. Subito convincenti le azzurre, che spinte da Giovannini e Omoruyi prendono il largo nel primo set: 25-18. La reazione tedesca è efficace nel secondo (20-25). Nel terzo sale in cattedra Munarini, che trascina le compagne con muri e attacchi vincenti: 25-17. Più equilibrato il quarto set, dove la Germania parte meglio ma poi subisce il ritorno delle azzurre, che vincono 25-21 con un ace di Eze.

Italia-Germania 3-1: Giovannini e Omoruyi top scorer

MVP dell’incontro proprio Munarini, all’esordio in Nazionale e autrice di 11 punti. Per Omoruyi 16 punti, per Giovannini 14. Nella Germania Weitzel top scorer con 17, Alsmeier ne firma 15. “Nel mio computer ho messo la squadra di maggio, soprattutto perché a maggio abbiamo cinque partite senza le giocatrici che hanno fatto la Champions League e perciò la squadra deve crescere così”, sottolinea un sorridente Velasco. “Sono felice per Matilde (Munarini, ndr), una ragazza che ha giocato in A2 titolare e a febbraio quando facemmo un allenamento con tutte giocatrici di A2, alla vigilia della finale di Coppa Italia, mi aveva fatto una buona impressione”.

Munarini MVP, le parole della promessa azzurra del volley

E proprio Munarini ammette: “Sono molto soddisfatta di questo match. Non si può non avere emozioni in un palazzetto così con un pubblico così caloroso. Devo ringraziare soprattutto le mie compagne per questo risultato. Il gruppo è fantastico, le ragazze con me si sono dimostrate davvero molto accoglienti, ma soprattutto simpatiche, carine e disponibili. Di Velasco? Poco da dire, chiaramente tutto quello che dice io lo ascolto e eseguo. I prossimi obiettivi sono sempre ovviamente quelli di squadra, quindi ottenere buoni risultati, ma soprattutto di migliorare come giocatrice e come persona. Indescrivibile l’emozione di vestire la maglia azzurra”. Oggi si replica: ancora Italia-Germania, alle 17 all’Allianz Cloud di Milano.