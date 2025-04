A maggio doppio test per l'Italia di Velasco con la Germania (ma senza le big). Domani al Forum Milano cerca la riscossa

Ufficiali i primi due test della nazionale campione olimpica di Velasco, anche se contro le tedesche l'8 e il 9 maggio mancheranno le medagliate di Parigi. Domani gara 2 della finale scudetto

La marcia di avvicinamento ai mondiali thailandesi di fine estate è ufficialmente cominciata per la nazionale femminile di pallavolo, reduce dalla favolosa estate 2024 che le ha portato in dote la prima storica medaglia olimpica (il meraviglioso oro di Parigi). Le ragazze di Julio Velasco, attese prima dalla Nations League, hanno già cominciato a lavorare nel collegiale svolto presso il centro tecnico “Pavesi” di Milano la settimana scorsa, al quale hanno preso parte 16 elementi, tutti provenienti da formazioni non impegnate nei play-off scudetto (più in generale si è trattato di tante giovani di prospettiva). Con l’annuncio dei primi test amichevoli, però, il mirino comincia a spostarsi sui primi appuntamenti di un certo livello.

Il doppio test a Novara e Milano, ma con la “squadra B”

A partire da maggio cominceranno infatti ad aggiungersi al gruppo di lavoro molte delle medagliate di Parigi, ma difficilmente qualcuna di loro sarà già pronta per scendere in campo nei due test inaugurali della stagione estiva della nazionale di Velasco: il primo è in programma giovedì 8 maggio alle 20 al PalaIgor di Novara, il secondo il giorno successivo alle 17 all’Allianz Cloud di Milano, entrambi contro la Germania.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Saranno un primo banco di prova per capire su chi poter puntare nel corso della prima parte della VNL, manifestazione che peraltro l’Italia ha vinto nella passata edizione e dove le azzurre puntano a ripetersi, anche per mandare un segnale forte alla concorrenza in vista della rassegna iridata in terra asiatica.

Probabile però che contro le tedesche buona parte delle giocatrici attualmente impegnate nella finale scudetto non saranno della partita (quindi Egonu, Sylla, Orro, Danesi, Chirichella, Fahr, Lubian e De Gennaro), e probabile che non ci sarà nemmeno Antropova, che con Scandicci soltanto pochi giorni prima (cioè dal 2 al 4 maggio) sarà impegnata assieme a Milano e Conegliano nella final four di Champions League a Istanbul, dove il VakifBank di Caterina Bosetti (che a questo punto, salvo sorprese, sarà a sua volta assente nelle prime amichevoli) sarà l’unica intrusa al gran ballo delle formazioni italiane.

Domani gara 2 tra Milano e Conegliano: sold out al Forum

Velasco intanto, tra un collegiale e l’altro, ha avuto modo anche di osservare da vicino cosa sta accadendo nei play-off scudetto, dove domani al Forum di Assago alle 16 (diretta su RaiSport HD) è in programma gara 2 della serie tra la Numia Milano e la Prosecco Doc Imoco Conegliano, uscita vittoriosa dal primo atto della finale in una serata nella quale ha preso il pieno possesso delle operazioni a partire dal terzo set.

Il calore del pubblico meneghino (previsto l’ennesimo sold out con 12.000 persone sugli spalti) dovrà servire al Vero Volley per provare a rompere l’incantesimo: negli 11 confronti disputati nelle ultime due annate Conegliano ha sempre vinto, arrivando a mettere assieme una striscia fatta di 33 set vinti e appena 9 lasciati alle avversarie. Nonostante i 33 punti di Paola Egonu in gara 1, che pure a poco sono serviti contro la solidità e la capacità di ergersi sempre e comunque a protagoniste delle ragazze di Daniele Santarelli.

Conegliano ha ripreso a correre, ma Lavarini ci crede

Le Pantere sembrano ormai aver superato il momento di flessione che aveva portato al clamoroso ko. in gara 2 della serie di semifinale contro Novara, il primo dopo ben 50 gare vinte consecutivamente. Da quel momento in poi le venete hanno trovato il modo per riunire i puntini: tre vittorie per 3-1 e la sensazione che chi volesse buttarle giù dalla torre dovrà fare davvero uno sforzo sovrumano, come spiegato anche da coach Stefano Lavarini.

“Gara 1 ci ha detto che possiamo giocarcela alla pari con Conegliano, ma soltanto se saremo in grado di tenere il loro ritmo per tutta la durata dell’incontro. Come abbiamo avuto una flessione, ecco che loro ci sono venute a prendere e tutto è diventato più complicato”.

Per Milano è l’ennesima occasione per provare a fare i conti col destino: le venete sono la nemesi di Egonu e compagne, che sanno perfettamente che in caso di ko. in gara 2 vedrebbero la strada che conduce al tricolore fatalmente sbarrata.