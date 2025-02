Conegliano lo "ammazza", ma il volley italiano piace sempre: in 9mila alla finale di Coppa Italia contro Egonu

Da sei anni le Pantere non si fanno sfuggire un trofeo: neppure Paoletta o Antropova riescono a limitare lo strapotere del dream team di Santarelli. Che per le altre è un incubo.

Da sei anni non si lascia sfuggire un solo trofeo messo in palio in Italia. Conegliano, la Prosecco Doc Imoco, è diventata – con pieno merito – la “pigliatutto” del volley tricolore: e l’aspetto più curioso, per certi versi inspiegabile, è che la pallavolo continua a piacere, ad appassionare, a richiamare folle entusiaste nei palazzetti o davanti alle tv, o ancora sulle app o nelle piattaforme che trasmettono le partite. Piace e fa registrare grandi numeri, il volley femminile italiano. Nonostante si sappia già chi vince: Conegliano. Sempre e comunque.

Conegliano-Milano, boom al palazzetto e in tv

Anche in Coppa Italia le Pantere hanno ruggito. Doppio 3-0, prima in semifinale su Novara e poi in finale su Milano, ed ennesimo trofeo in bacheca. Il tutto davanti a una straordinaria cornice di 9mila persone, che hanno gremito l’Unipol Arena di Casalecchio. Sempre Conegliano, in occasione di un big match dello scorso novembre al Forum di Assago contro Milano, aveva contribuito a stabilire il nuovo record di presenze al palazzetto per una sfida di campionato di volley femminile: 12.626 spettatori. Più che gratificanti anche i numeri in tv. Oltre mezzo milione il dato d’ascolto complessivo tra Rai 2 e VBTV, per l’ultimo atto della coppa.

Egonu e Antropova costrette a inchinarsi alle Pantere

Sarà stato l’effetto trainante di personaggi come Paola Egonu, Myriam Sylla, Alessia Orro, Anna Danesi, Moki De Gennaro, Sarah Fahr o Marina Lubian, tra le protagoniste della meravigliosa avventura olimpica dell’Italia di Velasco: il volley continua ad attrarre. A risultare avvincente, spettacolare, intrigante. Nonostante i dubbi su chi alla fine la spunterà, o comunque arriverà primo al traguardo, di fatto non ci siano: Conegliano. Troppo più forte, troppo più completo degli altri. Della stessa Milano, che pure può contare su un gruppo che vincerebbe a mani bassi ovunque, tranne che in Italia. O di Scandicci, che può disporre, tra le altre, di un fenomeno come Kate Antropova.

Conegliano, i numeri del dominio assoluto nel volley

Un dream team, l’Imoco, che per le altre però è a tutti gli effetti un incubo. Daniele Santarelli e le sue ragazze (una, De Gennaro, è anche sua moglie) da anni non lasciano neppure le briciole alle contendenti, almeno in Italia. L’ultima volta che si sono lasciate scappare uno Scudetto era il 2017, a vantaggio dell’AGIL Novara. Sempre le piemontesi hanno fatto in tempo ad aggiudicarsi, nel 2018 e nel 2019, due Coppe Italia. Poi più niente. Per loro e per chiunque altro. Conegliano s’è presa tutto. Sei Scudetti di fila dal 2018, sei Coppa Italia dal 2020, sette edizioni della Supercoppa. Nel frattempo sono arrivati pure tre Mondiali per club e due Champions. Dominare in Italia nel volley significa dominare in Europa e nel mondo.

Santarelli e De Gennaro, già tre successi quest’anno

Un dominio che sembra già scritto anche per il resto della stagione. Gabi, Haak e compagne hanno già vinto Supercoppa, Mondiale per Club e Coppa Italia. In campionato sono a 21 vittorie piene su 21: non hanno lasciato per strada neanche un punto. In Champions sono già ai quarti, dopo aver stravinto tutte le partite anche in questa competizione. Una cavalcata trionfale, su più fronti. Una lunga, inarrestabile marcia d’avvicinamento ai prossimi trionfi, trascorsa triturando avversari su avversari anche schierando giovani e seconde linee, che in qualsiasi altro posto sarebbero primissime linee. Vincerà Conegliano, ci sono pochissimi dubbi a riguardo. Ma il volley continuerà a piacere lo stesso.