Volley, Santarelli e De Gennaro: la coppia rivale. Tutta la verità sulle Olimpiadi, Velasco e il silenzio su Mazzanti

E’ l’8 agosto, lo scenario è Parigi, è in campo si gioca la semifinale delle Olimpiadi di pallavolo femminile tra Italia e Turchia. Fino a qui tutto nella regola, niente di straordinario (o quasi) ma un certo effetto deve averlo fatto soprattutto a Daniele Santarelli e a Monica De Gennaro: uno ct della Turchia, l’altra libero della nazionale di Velasco e nella vita marito e moglie. Ora a distanza di qualche tempo i due raccontano le emozioni olimpiche nel corso di un’intervista al Corriere della Sera.

De Gennaro: l’emozione olimpica e il silenzio su Mazzanti

Un sogno realizzato per Monica De Gennaro, una leggenda della pallavolo italiana e una delle migliori nel suo ruolo, quello di libero, nella storia italiana e non solo: “L’emozione è ancora forte, durante l’inno ho rivisti tutti gli anni di sacrifici. Ringrazio la mia famiglia e tutti quelli che hanno lavorato con me”. Poi un passaggio anche su qualche delusione del passato, con De Gennaro rimasta dall’ultimo Preolimpico con l’Italia sotto la guida di Davide Mazzanti (che però nell’intervista non viene citato, ndr): “La medaglia ripaga di tutto ma non provo rancori. Dopo la semifinale ho deciso di non parlare perché non volevo domande su me e Daniele”.

Santarelli tra gioia e delusione

Il ruolo più difficile deve averlo avuto proprio Daniele Santarelli alla sua prima Olimpiade e sulla panchina della Turchia. Da una parte l’ambizione e la professionalità, dall’altra la moglie e la sua nazione (oltre che una squadra composta da tante sue giocatrici). “Sono felice per lei, l’Italia ha strameritato e Monica al quarto tentativo ce l’ha fatta. Per me era la prima esperienza e spero di non metterci quattro edizioni per vincere l’oro. Il sestetto azzurro, a parte Orro e Bosetti, l’ho allenato tutto. Un po’ lo sento mio. Sapevo che sarebbe stata l’estate dell’Italia e per batterla serviva una magia. La delusione per il bronzo mancato? Quante ore ho a disposizione per spiegarlo?”.

Santarelli-De Gennaro: la coppia “rivale”

Rivali in campo (almeno a livello di nazionale), marito e moglie nella vita: “All’inizio è stato strano – rivela Santarelli – poi è diventato normale, la pallavolo è gioco e lavoro, ma abbiamo separato vita e professione”. “Per lui allenare la Turchia era un’occasione di crescita devo accettarlo – svela De Gennaro – ma alla prima partita contro è stato strano. Anche in semifinale, cercavo di guardare le avversarie e non la panchina turca”.

Il sogno di Santarelli è quello di allenare un giorno proprio la nazionale italiana anche se “per ora non lascerei la Turchia e non so se Moki possa fare la mia vice”. E i due non si mettono d’accordo neanche quando si tratta di scegliere tra Santarelli e Velasco: “Ma che domanda, ovvio che scelgo Santarelli”, dice Moki. “Io invece andrei da Velasco”, la replica di Daniele.