Egonu miglior pallavolista dell'anno, in top ten anche De Gennaro, Sylla e Orro: scandalo Antropova, non c'è

Tanto azzurro nella lista delle migliori del 2024 secondo VolleyballWorld: Paoletta precede Gabi e Plummer, ci sono Moki, Myriam e Alessia. Polemiche per l'assenza di Kate.

Il momento non è dei più esaltanti, con la sua Milano in difficoltà in campionato e con le voci relative a un possibile ritorno in Turchia a fine stagione che continuano a rincorrersi, dopo che il “giallo” del clamoroso trasferimento al Vakif – poi saltato – aveva reso caldissimo l’autunno del volley. Paola Egonu, però, rimane la più forte al mondo. È lei la giocatrice simbolo del volley in rosa, non solo in Italia: in tutto il pianeta. Non a caso, VolleyballWorld l’ha proclamata “miglior pallavolista del 2024”, prima di una top ten da urlo. In cui però manca, in maniera piuttosto scandalosa, l’alter ego di Paoletta in Nazionale, che nella prima parte del campionato sta facendo addirittura meglio: Kate Antropova.

Volley, Egonu la miglior pallavolista dell’anno

Egonu è stata premiata dal Volleyball World Social Media Team con questa motivazione: “Paola Egonu è la regina della pallavolo! Non è sorprendente che l’opposto sia stato onorato come MVP della Volley Nations League e di Parigi 2024, due dei tanti titoli di MVP che ha guadagnato in prestigiose competizioni nazionali e di club durante la sua straordinaria carriera. Nel 2024 la stella, che ha recentemente compiuto 26 anni, ha portato l’Italia a un altro titolo VNL e poi ad altezze senza precedenti, con la sua prima medaglia d’oro olimpica. Bravissima, Paola”.

VolleyballWorld, le migliori pallavoliste del 2024

Questa invece la classifica delle altre. In seconda posizione, alle spalle di Egonu, la brasiliana Gabi, nuova stella di Conegliano, e in terza la statunitense Kathryn Plummer, che in estate ha detto addio proprio al club veneto. Quarto posto per Melissa Vargas, la formidabile cubana naturalizzata turca, davanti a Joanna Wolosz, palleggiatrice (indovinate un po’?) dell’Imoco. Sesta Moki De Gennaro (Conegliano, of course), davanti a Myriam Sylla. Ottava la giapponese Sarina Koga, quindi un’altra azzurra, la palleggiatrice Alessia Orro, e decima la polacca Agnieszka Korneluk.

Nella top ten del volley manca Antropova: polemiche

La circostanza, piuttosto sorprendente, è che tra le migliori interpreti della pallavolo mondiale non figuri Kate Antropova, l’altra formidabile macchina da punti della Nazionale azzurra, giocatrice capace di sostituire Egonu senza che nessuno si sia accorto dell’assenza di Paoletta e di fare addirittura meglio nella prima parte della stagione 2024-25 con Scandicci. Un’esclusione dalla top 10 che sta facendo discutere gli appassionati sul web.