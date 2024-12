Antropova meglio di Egonu pure in Champions League: Scandicci già ai quarti, a Milano serve un miracolo

Kate fa 18 punti contro Stoccarda, le toscane vincono il girone: Paoletta ne fa 17 alle slovene del Calcit. In Brasile vittorie per Trento e Civitanova nel mondiale per club.

Domenica la sfida nella sfida in campionato, col doppio successo: personale, visto il maggior numero di punti messi a segno e il titolo di MVP conquistato a mani basse, e di squadra, con Scandicci che ha superato 3-2 Milano scavalcando Sylla e compagne in seconda posizione. Anche in Champions, però, Antropova ha fatto meglio di Egonu. Kate è già ai quarti di finale, Paoletta invece deve sperare in un miracoloso ribaltone per evitare il barrage.

Champions, Scandicci piega lo Stoccarda con super Antropova

Altra serata da ricordare per Antropova e per Scandicci, che grazie al 3-0 sullo Stoccarda davanti al pubblico amico di Palazzo Wanny ha chiuso aritmeticamente la pratica nel girone con due turni d’anticipo. Due set vinti nettamente dalla squadra di Gaspari, a 16 e a 12, poi la grande rimonta nel terzo set da 4-11 al 25-22 finale. Grande protagonista della serata – indovinate un po’ – Antropova, capace di mettere a terra 18 palloni e di conquistare il titolo di miglior marcatrice del match.

Buona prestazione di Egonu e Milano non stecca col Calcit Kamnik

Ottima prova anche per Egonu contro le slovene del Calcit Kamnik, fanalino di coda del girone. Un 3-0 mai in discussione, che ha consentito al sestetto di Lavarini – se non altro – di blindare la seconda posizione. Per la prima ci sarà bisogno di un miracolo: due vittorie in tre set in casa del Porto e, soprattutto, contro le turche del Vakif, lo squadrone di Guidetti e Bosetti. Per Paoletta contro le slovene 17 punti, per Cazaute 10. Parziali eloquenti: 25-15, 25-11, 25-13. MVP della serata la palleggiatrice di scorta Kostantinidou, che ha sostituito Orro.

Mondiale per Club di volley maschile: vincono Trento e Civitanova

Intanto in Brasile, a Uberlandia, va avanti il Mondiale per Club di volley maschile. Seconda vittoria per l’Itas Trentino, già in semifinale grazie al 3-0 sugli argentini del Ciudad Voley. Parziali tirati ma vittoria netta per il sestetto italiano, trascinato da Gabi Garcia (12 punti), Michieletto (11) e Lavia (8). Sfida senza appello per la Cucine Lube Civitanova, costretta al successo sui brasiliani del Praia dopo la clamorosa sconfitta al tie-break contro gli iraniani del Foolad. Missione compiuta: 3-0 e qualificazione da strappare contro gli egiziani dell’Al Ahly.