Egonu e Antropova scatenate, Kate agguanta Paoletta al secondo posto e si rivede pure Pietrini: esulta Velasco

Volley, Serie A1 femminile: continua il dominio della Prosecco Doc Imoco, Milano si salva contro Vallefoglia e riabbraccia una big, Scandicci e Novara non mollano.

C’è una squadra che sta giocando un altro campionato rispetto alla Serie A1 Tigotà di volley femminile: è la Prosecco Doc Imoco Conegliano, che viaggia a ritmi impressionanti. Con quella di Cuneo, sono diventate dodici le vittorie consecutive della squadra di Santarelli. Tutte piene, senza perdere neppure un punto. Ne ha lasciato per strada un altro, invece, Milano, salvata da Egonu contro Vallefoglia. Sylla e compagne, che hanno riabbracciato Pietrini, sono state raggiunte in seconda posizione da Scandicci. La squadra di Antropova, incontenibile a Pinerolo, ha anche giocato una partita in meno. E domenica c’è proprio la sfida diretta Scandicci-Milano.

Volley, Egonu salva Milano: vittoria al tie-break su Vallefoglia

Ancora una vittoria sofferta per il Numia Vero Volley Milano, al tie-break e in rimonta contro Vallefoglia. L’MVP della serata è stata Danesi, la differenza l’ha fatta soprattutto Egonu (26 punti), ma ha fatto un figurone pure Bici, che ha pareggiato i conti con Paoletta: 26 pure per lei. Il coach della Nazionale azzurra Velasco può esultare per il ritorno in campo di un’altra big: Pietrini, gettata nella mischia da Lavarini dopo il lungo stop. Per lei pure la soddisfazione di un punticino.

Serie A1: Scandicci passa a Pinerolo, Conegliano caterpillar

Nessun problema per la capolista a Cuneo. Secco 0-3 per Conegliano, nonostante l’ampio turnover. Con Gabi risparmiata per una sera, s’è scatenata Zhu Ting: 18 palloni messi a terra dalla cinese. Col fiatone, ma preziosissima, la vittoria in quattro set colta da Scandicci a Pinerolo: 28 punti per Antropova, gli stessi di Smarzek, la migliore delle “Pinelle”. Vittorie importanti per Novara, Busto Arsizio e Chieri, mentre in coda la situazione s’è fatta sempre più ingarbugliata dopo il colpaccio di Talmassons a Firenze, griffato dai 23 punti di Storck.

Volley A1 femminile: risultati 11a giornata

Il quadro completo dell’undicesimo turno della Serie A1 Tigotà:

Numia Vero Volley Milano-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-2

Wash4green Pinerolo-Savino Del Bene Scandicci 1-3

Honda Olivero Cuneo-Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3

Igor Gorgonzola Novara-Bergamo 3-0

Il Bisonte Firenze-Cda Talmassons 0-3

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Bartoccini-Mc Restauri Perugia 3-1

Reale Mutua Fenera Chieri-Smi Roma 3-1

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano* 36

Milano*, Scandicci 27

Novara 23

Busto Arsizio 21

Chieri* 20

Bergamo 15

Vallefoglia 14

Pinerolo 12

Firenze** 9

Talmassons, Perugia* 8

Cuneo**, Roma 7

*1 partita in più, **1 partita in meno

Volley A1 femminile: il prossimo turno (7-8 dicembre)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Igor Gorgonzola Novara (7/12, ore 18)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Il Bisonte Firenze (7/12, ore 19)

Cda Talmassons-Bartoccini-Mc Restauri Perugia (8/12, ore 16)

Reale Mutua Fenera Chieri-Wash4green Pinerolo (8/12, ore 17)

Bergamo-Honda Olivero Cuneo (8/12, ore 17)

Smi Roma-Eurotek Uyba Busto Arsizio (8/12, ore 17)

Savino Del Bene Scandicci-Numia Vero Volley Milano (8/12, ore 18)

In Serie A2 si torna a giocare nel weekend, quando è in programma la prima giornata di ritorno. Nel girone A, l’Omag-Mt San Giovanni di Serena Ortolani fa visita al Costa Volpino. Nel girone B, il marito Davide Mazzanti, tecnico dell’Itas Trentino, ospita Offanengo.