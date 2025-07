Tour de France 2025, la tappa di oggi: Vif – Courchevel Col de la Loze. La prova regina di questa edizione

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 18.a tappa del Tour de France 2025: Vif – Courchevel / Col de la Loze

La diciottesima tappa del Tour de France 2025 è la Vif – Courchevel / Col de la Loze, in programma giovedì 24 luglio. La lunghezza è di 171,5 km, con un dislivello di 5.450 metri. Siamo giunti quindi alla tappa regina di questa edizione, con tre salite hors catégorie a svettare (è il caso di dirlo) e dove si potrebbero determinare delle vere e proprie sentenze sui piazzamenti nella generale e sulla titolarità della maglia gialla.

Percorso della diciottesima tappa: Vif – Courchevel / Col de la Loze

Fonte: Tour de France

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La partenza della tappa regina è da Vif, località nel dipartimento dell’Isère, per proseguire in direzione nord-est lungo la dorsale alpina francese. In particolare i corridori affronteranno le Alpi del Delfinato e le Graie, per dirigersi quindi a sud-est verso il traguardo nel dipartimento della Savoia, salendo sul Col de la Loze superando Courchevel, uno dei più grandi comprensori sciistici al mondo nonché tra i più noti. È la quinta volta che questa località è teatro dell’arrivo di tappa nella storia del Tour: la prima volta fu nel 1997, l’ultima nel 2023, e nel mezzo c’è stata anche una vittoria italiana su questa salita, ovvero quella di Marco Pantani nel 2000.

Altimetria della diciottesima tappa

Fonte: Tour de France

Dopo la prima quindicina di chilometri dal via, superata la località di Séchilienne, i corridori affronteranno la prima di tre cime della giornata, il Col du Glandon. Seguono all’incirca una ventina di chilometri in discesa, interrotti a circa metà strada da un tratto che spiana, e quindi si sale il Col de la Madeleine, a quota 2.000 metri. Altra lunga discesa una volta scollinata la vetta, raggiungendo Notre-Dame-de-Briançon. Quindi un tratto in piano prima della scalata finale del Col de la Loze, e anche in quel caso la quota sale sopra i 2.000 metri. Il primo corridore che arriva al traguardo conquisterà anche il Souvenir Henri Desgrange, dedicato alla memoria dell’ideatore del Tour e che viene conferito al ciclista che transita per primo sulla vetta più alta di quell’edizione della Grande Boucle.

Cronoprogramma della diciottesima tappa

La partenza ufficiale della diciottesima tappa è fissata per le 12:10. La partenza dal km 0, che darà il via alla competizione vera e propria, è per le 12:20. Ad una andatura media di 33 km/h i corridori affronteranno il traguardo volante di Rioupéroux alle 12:55. Sempre a questa andatura i corridori raggiungeranno la cima del Col du Glandon alle 14:13, mentre l’ascesa al Col de la Madeleine inizierà verso le 14:41, con arrivo in cima per le 15:32. Quindi i ciclisti arriveranno alla località che dà il via all’ultima ascesa, Brides-Les-Bains, alle 16:21. Arrivo previsto per le 17:28.

Salite della diciottesima tappa

Tre le salite classificate di questa tappa, tutte hors catégorie: la prima è il Col du Glandon, un’ascesa di 21,7 km con pendenze medie del 5,1%, ma con punte lungo il percorso che toccano anche l’11%. Quindi il Col de la Madeleine, 19,2 km al 7,9% e picchi del 10 a inizio salita. Infine il Col de la Loze, ben 26,4 km al 6,5% di media e punte massime dell’11% verso la fine.

Dove vedere la diciottesima tappa del Tour de France

Questa tappa del Tour è visibile in diretta e in chiaro sui canali Rai e in streaming su Raiplay, oltre che su Eurosport. Per sapere esattamente l’orario della trasmissione consulta la Guida Tv di Virgilio Sport.