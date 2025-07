Tour de France 2025, la tappa di domani: Albertville - La Plagne. L'ultima, durissima, di alta montagna

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 19.a tappa del Tour de France 2025: Albertville - La Plagne

La diciannovesima tappa del Tour de France 2025 è la Albertville – La Plagne, in programma venerdì 25 luglio. La lunghezza è di 129,9 km, con un dislivello di 4.550 metri. Arrivati a questo punto della Grande Boucle i corridori affrontano (alla terzultima giornata di gara!) l’ultima frazione di alta montagna: si salirà ancora in quella successiva, ma nulla di paragonabile al classico tappone alpino che ci si attenderebbe prima della passerella sui Campi Elisi. In ogni caso, in questa tappa di soli 130 km senza un metro di pianura si chiude sostanzialmente il Tour, riferendoci ai piazzamenti della classifica generale e alla titolarità della maglia gialla.

Percorso della diciannovesima tappa: Albertville – La Plagne

Ci troviamo tra i monti della regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi, con partenza da Albertville, già avvio di altre otto tappe nella storia del Tour e sede nel 1992 dei Giochi Olimpici invernali. Da un’Olimpiade all’altra, visto che il traguardo sarà sul comprensorio sciistico di La Plagne, che sarà uno dei luoghi dove si svolgerà l’edizione 2030 delle Alpi Francesi. Nel tragitto i corridori attraverseranno il dipartimento della Savoia, percorrendo quindi la valle delle Tarantasia (non molto distante dal confine con la Valle d’Aosta) dove si trova il traguardo della diciannovesima tappa.

Altimetria della diciannovesima tappa

Tappone che parte con un falsopiano che conduce alle prime pendenze in aumento dopo i primi dieci chilometri. Subito la Côte d’Héry-sur-Ugine, seguita da una discesa breve che porta alla cima successiva, il Col des Saisies. Si scollina, questa volta con un tragitto più lungo, vero Beaufort, località ai piedi della prossima salita, il Col du Pré, attaccato al Cormet de Roselend. Segue una lunga discesa che conduce ad Aime-la-Plagne, luogo da cui inizia l’ultima salitona della tappa, quella di La Plagne.

Cronoprogramma della diciannovesima tappa

La partenza ufficiale della diciannovesima tappa è fissata per le 13:30. La partenza dal km 0, che darà il via alla competizione vera e propria, è per le 13:40. Ad una andatura media di 34 km/h i corridori affronteranno il traguardo volante di Ugine alle 13:52. Sempre a questa andatura i corridori raggiungeranno la cima della Côte d’Héry-sur-Ugine alle 14:17 e quella del Col de Saisies alle 14:53. Quindi la salita al Col du Pré inizierà verso le 15:12, con arrivo sulla vetta alle 15:45. Alle 16:08 sarà la volta della cima del Cormet de Roselend. Infine i corridori daranno il via all’ultima ascesa alle 16:45, con arrivo sul traguardo per le 17:32.

Salite della diciannovesima tappa

Tappa ricca di grandi salite, a cominciare dalla Côte d’Héry-sur-Ugine, seconda categoria di 11,3 km al 5,1% di pendenza media. A seguire, il Col de Saisies di prima categoria, lungo 13,7 km al 6,4%. E ancora, l’hors catégorie del Col du Pré, 12,6 k mal 7,7% ma con punte che nella seconda metà possono toccare la doppia cifra, e il Cormet de Roselend, seconda categoria di 5,9 km al 6,3%. Dopo aver tirato il fiato, i corridori affronteranno l’ultima grande salita, l’hors catégorie di La Plagne: 19,1 km con medie del 7,2% e punte del 9%.

Dove vedere la diciannovesima tappa del Tour de France

Questa tappa del Tour è visibile in diretta e in chiaro sui canali Rai e in streaming su Raiplay, oltre che su Eurosport. Per sapere esattamente l’orario della trasmissione consulta la Guida Tv di Virgilio Sport.