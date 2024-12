Volley femminile, Egonu sfida Vallefoglia nel turno infrasettimanale: De Gennaro a Cuneo, Antropova a Pinerolo

Volley, Serie A1 femminile: undicesimo turno di regular season tutto in programma mercoledì 4 dicembre, senza big match ma con tanti confronti interessanti.

Ritmi serrati in Serie A1 Tigotà, il massimo campionato di volley femminile. Neppure il tempo di analizzare gli esiti della decima giornata di regular season che è già tempo di tornare in campo. Mercoledì 4 dicembre va in scena l’undicesimo turno, in primetime: sette partite tra le 19.30 e le 20.30, quasi un tuffo nella pallavolo d’antan quando tutte le gare erano in programma allo stesso orario. La capolista Conegliano va a Cuneo, Milano riceve Vallefoglia, Scandicci gioca in trasferta a Pinerolo, mentre Novara affronta l’insidiosa Bergamo.

Volley, trasferte in Piemonte per Conegliano e Scandicci

Undici vittorie piene in altrettante gare: è lo straordinario ruolino di marcia della Prosecco Doc Imoco, che si sta preparando a suon di vittorie al Mondiale per Club di fine mese. E intanto ha già preso il largo in campionato, dove ora è atteso alla sfida di Cuneo: turnover annunciato per Santarelli, che potrebbe dare un po’ di riposo a una tra Gabi (MVP del mese di novembre) e Haak. Non può concedersi pause, invece, Antropova: è lei la trascinatrice assoluta di Scandicci, che gioca a pochi chilometri di distanza, nella vicina Pinerolo, sognando il sorpasso su Milano al secondo posto.

Serie A1: Milano non può sbagliare, Novara contro Bergamo

Seppur a fatica e grazie alla prestazione eccezionale di Egonu, la squadra di Lavarini ha espugnato domenica il difficile parquet di Bergamo in quattro set: ora è chiamata a un nuovo pressure test, in casa contro l’evanescente Vallefoglia, squadra in cui milita l’olimpionica Giovannini. Impegno casalingo anche per la quarta forza del torneo, Novara, che dopo essere stata travolta da Conegliano deve fare i conti con la voglia di riscatto di Bergamo. Busto Arsizio e Chieri chiedono strada alle pericolanti Perugia e Roma, mentre Firenze-Talmassons è sfida diretta per la salvezza.

Volley A1 femminile: programma 11a giornata

Il quadro completo dell’undicesimo turno della Serie A1 Tigotà, con date, orari e dirette TV:

Numia Vero Volley Milano-Megabox Ond. Savio Vallefoglia (ore 19.30 – VBTV e DAZN)

Wash4green Pinerolo-Savino Del Bene Scandicci (ore 20.30 – VBTV)

Honda Olivero Cuneo-Prosecco Doc Imoco Conegliano (ore 20.30 – VBTV e DAZN)

Igor Gorgonzola Novara-Bergamo (ore 20.30 – VBTV)

Il Bisonte Firenze-Cda Talmassons (ore 20.30 – VBTV)

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Bartoccini-Mc Restauri Perugia (ore 20.30 – VBTV)

Reale Mutua Fenera Chieri-Smi Roma (ore 20.30 – VBTV e Rai Sport)

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano* 33

Milano* 25

Scandicci 24

Novara 20

Busto Arsizio 18

Chieri* 17

Bergamo 15

Vallefoglia 13

Pinerolo 12

Firenze** 9

Perugia* 8

Roma, Cuneo** 7

Talmassons 5

*1 partita in più, **1 partita in meno

Volley A1 femminile: il prossimo turno (7-8 dicembre)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Igor Gorgonzola Novara (7/12, ore 18)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Il Bisonte Firenze (7/12, ore 19)

Cda Talmassons-Bartoccini-Mc Restauri Perugia (8/12, ore 16)

Reale Mutua Fenera Chieri-Wash4green Pinerolo (8/12, ore 17)

Bergamo-Honda Olivero Cuneo (8/12, ore 17)

Smi Roma-Eurotek Uyba Busto Arsizio (8/12, ore 17)

Savino Del Bene Scandicci-Numia Vero Volley Milano (8/12, ore 18)

In Serie A2 si gioca regolarmente nel weekend, quando è in programma la prima giornata di ritorno. Nel girone A, l’Omag-Mt San Giovanni di Serena Ortolani fa visita al Costa Volpino. Nel girone B, il marito Davide Mazzanti, tecnico dell’Itas Trentino, ospita Offanengo.