Volley femminile, Conegliano travolge anche Novara: Milano si aggrappa a Egonu, Antropova trascina Scandicci

Volley, Serie A1 femminile: alla Prosecco Doc Imoco il big match della 10ma giornata, successi pesanti anche per le inseguitrici Milano e Scandicci. Mercoledì di nuovo in campo.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Cambiano le avversarie, ma il risultato è sempre lo stesso. Conegliano non perde un colpo, travolge pure Novara e prosegue la sua fuga in vetta alla classifica del campionato di A1 Tigotà di volley femminile. Milano tiene il passo, superando a fatica Bergamo davanti a 2.800 spettatori. Vince pure Scandicci, che soffre ma porta a casa il bottino pieno contro Chieri. In coda, colpi salvezza di Cuneo e Roma, mentre in chiave Coppa Italia prezioso il successo di Pinerolo, che accorcia il gap nei confronti di Vallefoglia.

Volley, Haak spinge Conegliano: l’analisi di De Gennaro

Ancora una grande prova di Haak e ancora una vittoria piena per la Prosecco Doc Imoco Conegliano. Stavolta ad arrendersi è la Igor Gorgonzola Novara, che si arrende in tre set di fronte ai 16 punti della svedese e ai 13 della brasiliana Gabi. L’analisi d’eccezione è quella del miglior libero al mondo, Moki De Gennaro: “Sono stati test importanti anche in vista dell‘imminente Mondiale per Club, avversarie di alto livello che ci impegnano a fondo, oggi è andata bene e adesso guardiamo avanti perchè c’è sempre da migliorare”.

Serie A1: Egonu MVP a Bergamo, colpi Cuneo e Roma

Determinante pure Egonu, a cui Milano s’aggrappa per espugnare in quattro set il difficile campo di Bergamo. Per Paoletta 24 punti, utili a rialzarsi dopo un periodo nero (ancora out Orro). Vince pure Scandicci, che grazie ai 27 punti di Antropova supera 3-1 in casa l’insidia Chieri: “Abbiamo fatto fatica in tante cose, però la squadra ha dimostrato tanta disciplina”, sottolinea coach Gaspari. Respirano Cuneo e Roma, mentre Busto Arsizio si porta addirittura al quinto posto grazie al 3-1 su Firenze, griffato dai 17 punti di un’ispiratissima Frosini.

Volley A1 femminile: risultati 10a giornata

Il quadro completo del decimo turno della Serie A1 Tigotà:

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Il Bisonte Firenze 3-1

Savino Del Bene Scandicci-Reale Mutua Fenera Chieri 3-1

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Wash4green Pinerolo 2-3

Cda Talmassons-Honda Olivero Cuneo 1-3

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Smi Roma 0-3

Bergamo-Numia Vero Volley Milano 1-3

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara 3-0

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano* 33

Milano* 25

Scandicci 24

Novara 20

Busto Arsizio 18

Chieri* 17

Bergamo 15

Vallefoglia 13

Pinerolo 12

Firenze** 9

Perugia* 8

Roma, Cuneo** 7

Talmassons 5

*1 partita in più, **1 partita in meno

Volley A1 femminile: il prossimo turno (4 dicembre)

Numia Vero Volley Milano-Megabox Ond. Savio Vallefoglia (ore 19.30)

Wash4green Pinerolo-Savino Del Bene Scandicci (ore 20.30)

Honda Olivero Cuneo-Prosecco Doc Imoco Conegliano (ore 20.30)

Igor Gorgonzola Novara-Bergamo (ore 20.30)

Il Bisonte Firenze-Cda Talmassons (ore 20.30)

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Bartoccini-Mc Restauri Perugia (ore 20.30)

Reale Mutua Fenera Chieri-Smi Roma (ore 20.30)

In Serie A2, nel girone A, l’Omag-Mt San Giovanni piega 3-1 l’Akademia Sant’Anna Messina nel big match: 15 punti per Serena Ortolani. Nel girone B, il marito Davide Mazzanti, tecnico dell’Itas Trentino, piega 3-2 l’Esperia Cremona. San Giovanni e Trento saranno teste di serie nei quarti della Coppa Italia di Serie A2.