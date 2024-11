Volley femminile, big match Conegliano-Novara: a Bergamo pronti a fare la festa a Egonu, Sylla, Danesi e Orro

Decima giornata in Serie A1: scontro diretto al PalaVerde, sold out a Bergamo per l'arrivo delle campionesse (in crisi) di Milano. Antropova-Skinner, duello in Scandicci-Chieri.

Quattro giornate al termine del girone d’andata: lo sprint per la qualificazione ai quarti di Coppa Italia è lanciato e, al di là delle big four Conegliano, Milano, Scandicci e Novara, è lotta per gli altri quattro posti. Il match clou del turno è in programma al PalaVerde, dove la capolista Prosecco Doc Imoco riceve l’Igor Gorgonzola Novara. Molto interessante pure il match di Bergamo, dove Milano è chiamata a riscattare le recenti disfatte. Per Antropova e Scandicci, invece, impegno casalingo contro il sempre insidioso Chieri.

Volley, Santarelli e Bernardi di fronte nella sfida clou

È un magic moment che dura dall’inizio della stagione, anzi pure da prima, quello della Prosecco Doc Imoco Conegliano. A punteggio pieno in campionato e in Champions, la squadra del “mago” Santarelli riceve Novara, reduce dal successo in Coppa Cev a Lodz. Il tecnico della venete cerca conferme e s’affida a Gabi e Haak, per le novaresi parla l’ex Fersino: “Il successo di Lodz ci ha restituito autostima dopo un momento complicato, la consapevolezza del valore della nostra avversaria di domenica non deve rappresentare un limite ma semmai lo stimolo a mettere in campo la versione migliore di noi“.

Serie A1: Milano a Bergamo, Antropova contro Chieri

Tutto esaurito a Bergamo: la squadra di Parisi sta disputando un gran campionato e si prepara a “fare la festa” a Egonu, Danesi, Sylla e Orro (ma la palleggiatrice è sempre in dubbio), per cui è previsto un premio prima del match. “Sappiamo che cercheranno di sfruttare al massimo il fattore campo e il nostro momento di difficoltà, ma per noi sarà un’occasione fondamentale”, spiega il coach milanese Lavarini. Scandicci gioca in casa contro Chieri (bellissimo il duello tra top scorer Antropova-Skinner), mentre Vallefoglia-Pinerolo e Busto Arsizio-Firenze sono quasi spareggi per la coppa. In chiave salvezza, scontri diretti Talmassons-Cuneo e Perugia-Roma.

Volley A1 femminile: programma 10a giornata

Il quadro completo del decimo turno della Serie A1 Tigotà, con date, orari e dirette tv:

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Il Bisonte Firenze (30/11 ore 20.30, Rai Sport)

Savino Del Bene Scandicci-Reale Mutua Fenera Chieri (1/12 ore 16, DAZN)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Wash4green Pinerolo (1/12 ore 17, DAZN)

Cda Talmassons-Honda Olivero Cuneo (1/12 ore 17, VBTV)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Smi Roma (1/12 ore 17, VBTV)

Bergamo-Numia Vero Volley Milano (1/12 ore 17, VBTV)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara (1/12 ore 18, Rai Play)

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano* 30

Milano* 22

Scandicci 21

Novara 20

Chieri* 17

Busto Arsizio, Bergamo 15

Vallefoglia 12

Pinerolo 10

Firenze** 9

Perugia* 8

Talmassons 5

Roma, Cuneo** 4

*1 partita in più, **1 partita in meno

Volley A1 femminile: il prossimo turno (4 dicembre)

Numia Vero Volley Milano-Megabox Ond. Savio Vallefoglia (ore 19.30)

Wash4green Pinerolo-Savino Del Bene Scandicci (ore 20.30)

Honda Olivero Cuneo-Prosecco Doc Imoco Conegliano (ore 20.30)

Igor Gorgonzola Novara-Bergamo (ore 20.30)

Il Bisonte Firenze-Cda Talmassons (ore 20.30)

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Bartoccini-Mc Restauri Perugia (ore 20.30)

Reale Mutua Fenera Chieri-Smi Roma (ore 20.30)

In Serie A2, nel girone A, l’Omag-Mt San Giovanni di Serena Ortolani riceve l’Akademia Sant’Anna Messina nel big match: seconda contro prima (1/12, ore 17). Nel girone B, il marito Davide Mazzanti, tecnico dell’Itas Trentino capolista, affronta in casa allo stesso orario l’Esperia Cremona.