Milano-Conegliano 0-3, Egonu si arrende a Gabi e Haak nella sfida dei record: esultano De Gennaro e Santarelli

Dominio della Prosecco Doc Imoco nella sfida al vertice della Serie A1 Tigotà: battuto il primato di spettatori (12.626), Kurtagic a fine gara chiede scusa ai tifosi.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Conegliano rimane un tabù per Milano, che si arrende ancora alle campionesse d’Italia e d’Europa in carica. All’Unipol Forum di Assago vince il dream team di Santarelli, addirittura con modalità più semplici e meno complicate rispetto al preventivabile. Conegliano che scappa via in classifica, mantenendosi a punteggio pieno con dieci vittorie “pesanti” in altrettante gare. Per Milano la consolazione di aver ritoccato il primato di presenze al palazzetto (12.626 biglietti venduti, 64 in più del precedente record del novembre 2023) e di aver rivisto una Egonu in formato stellare.

Volley femminile, dominio di Conegliano nel big match

Non è bastata la pur ottima prestazione di Paoletta, miglior marcatrice del Numia Vero Volley con 15 punti all’attivo, per rendere la vita difficile alle venete. Che hanno spadroneggiato dal primo all’ultimo scambio, dando l’ennesima dimostrazione di forza e solidità. In attacco ci ha pensato Haak (20 punti), in difesa la solita monumentale De Gennaro, mentre Gabi si è guadagnata la palma di MVP della serata: 10 punti all’attivo per la brasiliana, giocatrice ovunque della formazione allenata dal “mago” Santarelli, che ha vinto la sfida nella sfida col collega Lavarini: 0-3, con parziali a 20, 18 e 15.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Haak e Gabi fanno la differenza per il team di Santarelli

Un trionfo per Conegliano, che ha cambiato molto in estate ma continua a vincere come e più di prima. Una vittoria costruita grazie all’ottimo lavoro preparatorio svolto in settimana, come racconta Gabi: “È una vittoria speciale, soprattutto per l’atmosfera: giocare di fronte a tanta gente è magico. Eravamo focalizzati su quello che dovevamo fare in attacco, in difesa, a muro. Ci siamo riuscite, non abbiamo sbagliato e siamo molto contente”.

Flop Milano: Egonu non basta, Kurtagic chiede scusa

Tanta delusione, invece, sul fronte milanese. Soprattutto Egonu aveva provato a caricare a dovere il palazzetto, richiamando al Forum la folla delle grandi occasioni. Ma in campo Milano ha clamorosamente toppato. Amarezza sui volti di Sylla, Orro, Danesi a fine gara. A parlare per tutte, ai microfoni di DAZN, è Hena Kurtagic, che chiede scusa: “Ci scusiamo coi nostri tifosi, hanno offerto uno spettacolo straordinario. Noi speriamo di rifarci presto, siamo focalizzate su ciò che dovremo fare in futuro”.