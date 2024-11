Volley femminile, Egonu trascina Milano alla rimonta: Conegliano implacabile, tonfo Novara, vince Scandicci

Ottava giornata in Serie A1: Paoletta protagonista nel successo in casa di Talmassons, ma la Prosecco Doc Imoco non perde un colpo. Novara va ko, risale Scandicci.

Conegliano continua a vincere, Milano ritrova Egonu e si prepara alla supersfida contro la capolista di venerdì sera al Forum. Sono queste le note salienti dell’ottava giornata della Serie A1 di volley femminile, insieme al clamoroso tonfo di Novara a Busto Arsizio e alla preziosa vittoria di Scandicci sul campo del Vallefoglia. Le quattro big già in fuga in classifica, dunque, con Chieri che – al momento – guida il campionato delle “altre”.

Volley: vittorie pesanti per Conegliano e Milano

Tutto facile per la Prosecco Doc Imoco, che regola in tre set Pinerolo e si mantiene a punteggio pieno. Haak (16 punti) e Gabi (15) fanno la differenza contro le “Pinelle” e consentono a Conegliano di mantenere cinque lunghezze di vantaggio su Milano alla vigilia dello scontro diretto. Numia Vero Volley salvato da Egonu, al rientro nello starting six anche in campionato: 19 punti per Paoletta, gli stessi di Daalderop, e Talmassons costretta ad arrendersi al quarto set, dopo parziali al cardiopalma (25-22, 21-25, 30-32, 23-25).

Serie A1: crolla Novara, Antropova guida Scandicci

Rischia grosso anche Scandicci sul campo di Vallefoglia, ma poi torna a casa coi tre punti. Tre a uno per le toscane: Antropova perde la sfida nella sfida contro Bici (25 punti per Kate contro i 26 della stella di Vallefoglia), ma il successo va al sestetto di Gaspari. Cade malamente, invece, Novara contro Busto Arsizio, tra le squadre più in forma del torneo: 3-0 con parziali impietosi in favore dell’Eurotek UYBA, trascinata da una Piva in formato monumentale (19 punti). In coda, prima vittoria per Perugia che travolge Cuneo, mentre Roma strappa un punticino a Firenze.

Volley A1 femminile: risultati 8a giornata

Il quadro completo dell’ottavo turno della Serie A1 Tigotà:

Bergamo-Reale Mutua Fenera Chieri 1-3

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Savino Del Bene Scandicci 1-3

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Wash4green Pinerolo 3-0

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Igor Gorgonzola Novara 3-0

Il Bisonte Firenze-Smi Roma 3-2

Cda Talmassons-Numia Vero Volley Milano 1-3

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Honda Olivero Cuneo 3-0

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano* 27

Milano* 22

Scandicci, Novara 18

Chieri* 14

Vallefoglia, Busto Arsizio, Bergamo 12

Pinerolo 10

Firenze** 9

Perugia* 5

Talmassons, Roma, Cuneo** 4

*1 partita in più, **1 partita in meno

Volley A1 femminile: il prossimo turno (22-24 novembre)

Numia Vero Volley Milano-Prosecco Doc Imoco Conegliano (22/11 ore 20.30)

Igor Gorgonzola Novara-Cda Talmassons (23/11 ore 18)

Smi Roma-Savino Del Bene Scandicci (23/11 ore 18)

Reale Mutua Fenera Chieri-Megabox Ond. Savio Vallefoglia (24/11 ore 16)

Wash4green Pinerolo-Bergamo (24/11 ore 17)

Honda Olivero Cuneo-Eurotek Uyba Busto Arsizio (24/11 ore 17)

Il Bisonte Firenze-Bartoccini-Mc Restauri Perugia (24/11 ore 20.30)

In Serie A2, nel girone A, l’Omag-Mt San Giovanni piega 3-0 il Casalmaggiore e si qualifica alla prossima fase di Coppa Italia: 10 punti per Serena Ortolani. Nel girone B, il marito Davide Mazzanti, tecnico dell’Itas Trentino capolista, stacca a sua volta il pass per la Coppa grazie al 3-1 su Concorezzo.