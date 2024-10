Mazzanti e Ortolani come De Gennaro e Santarelli: il marito sfida la moglie, in palio la promozione in A1

L'ex Ct e l'opposto ai nastri di partenza del campionato di A2: lui guida l'Itas Trentino, lei gioca nell'Omag San Marignano. Potrebbero affrontarsi nella poule promozione.

Il marito da una parte, la moglie dall’altra: nel volley, femminile soprattutto, capita molto più spesso di quanto si possa immaginare. Un caso lampante ha per protagonisti Monica De Gennaro e Daniele Santarelli, uniti nel club – Conegliano – ma divisi in Nazionale: lei libero e colonna dell’Italia, lui Ct della Turchia. Alle ultime Olimpiadi, vinte dalle Azzurre, si sono sfidati due volte in quattro giorni e l’ha sempre spuntata Moki. Anche in A2, però, si profila un “duello” del genere. Con un ex Ct e una vecchia gloria della Nazionale azzurra rivali per un posto in A1.

Davide Mazzanti, dalla Nazionale alla A2

Lui è Davide Mazzanti, ex Commissario Tecnico della Nazionale azzurra, silurato dopo la tumultuosa estate 2023, quando tenne fuori dalle convocate per gli Europei proprio Moki De Gennaro, Caterina Bosetti e l’ex capitano Cristina Chirichella, ma soprattutto spedì in panchina Paola Egonu. Lei è Serena Ortolani, una vita in azzurro, da qualche stagione in A2. Nel campionato al via nel weekend del 5-6 ottobre sono avversari, fari e trascinatori di due squadre che non fanno mistero di puntare in alto.

Serena Ortolani, colonna del San Giovanni

Mazzanti, 47 anni, ora allena l’Itas Trentino, con cui è retrocesso al termine della scorsa stagione: subentrò in corsa a fine girone d’andata e non riuscì in quello che sarebbe stato oggettivamente un miracolo sportivo, vista la situazione già abbondantemente compromessa. Invece Ortolani, classe 1987, dal 2021 è la giocatrice di spicco dell’Omag-Mt San Giovanni in Marignano, ambiziosa formazione romagnola. Due squadre inserite in gironi diversi, ma che potrebbero ritrovarsi nella poule promozione, vista la formula del campionato.

Mazzanti-Ortolani: sposi dal 2016, ora…rivali

Debutteranno alla stessa ora, domenica 6 ottobre alle 17: Serena contro Costa Volpino in casa, Davide contro Offanengo in trasferta. I due si sono sposati nel 2016, dopo essersi conosciuti quando Mazzanti era al timone di Conegliano. Cerimonia celebrata nelle Marche, nella splendida cornice della chiesa ottocentesca di San Lorenzo a Brondoleto, damigella d’eccezione la figlia Gaia. Sarà la prima volta che vivranno un campionato da avversari, dopo il matrimonio. Ma potrebbe anche esserci il lieto fine perfetto: di promozioni in A1, infatti, ce ne sono due.