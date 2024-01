Volley femminile, la pallonata di Egonu a Mazzanti fa il giro del web: sorrisino e labiale sospetto

Incidente di gioco durante Milano-Trento, match della seconda di ritorno della Serie A1 di volley femminile: l'ex Ct colpito al volto dal pallone dopo una schiacciata di Paoletta.

08-01-2024 12:51

È diventata subito virale la clamorosa “pallonata” con cui Paola Egonu ha colpito Davide Mazzanti, neo allenatore dell’Itas Trentino, nel terzo set del match di campionato vinto 3-0 dall’Allianz Vero Volley Milano, in cui l’ex Ct della Nazionale ha debuttato alla guida della formazione che occupa l’ultimo posto in classifica in Serie A1 di volley femminile. Un “incidente di gioco” che però, dati i trascorsi tra i due, ha fatto in breve il giro del web.

Volley, Milano-Trento: Egonu colpisce Mazzanti

Punteggio di 7-7 nel terzo set, con Milano avanti due a zero. Paoletta, che aveva evitato qualsiasi contatto col suo ex allenatore e che già nel primo set aveva lanciato qualche sorriso beffardo verso la panchina trentina dopo una serie micidiale al servizio, schiaccia con forza il pallone in parallelo verso il campo avversario. Il libero dell’Itas, Mistretta, tenta una difesa disperata ma riesce solo a deviare il pallone che colpisce con forza Mazzanti. Il tecnico è preso in pieno volto dalla pallonata, deve compiere una sorta di piroetta per evitare di cadere in terra. Poi però sorride, alza il pollice in direzione delle sue giocatrici e fa segno che è tutto ok.

La reazione di Egonu dopo la pallonata all’ex Ct

Ed Egonu? Nessun gesto immediato di scuse, come abitualmente si fa nella pallavolo dopo aver colpito accidentalmente un’avversaria o il tecnico dell’altra squadra. Anzi, Paoletta è filata dritta verso la zona di battuta, per andare subito al servizio. Nell’inquadrarla, le telecamere hanno colto un mezzo sorriso. Quasi una risatina, per la situazione di pochi istanti prima. Certo, la pallonata a Mazzanti è stata il frutto di un rimpallo fortuito, ma l’opposto di Milano e della Nazionale (di Velasco, naturalmente) non ha colto la palla al balzo per stemperare gli animi dopo le frizioni dell’estate. Anzi. Una volta pronta al servizio, ha fatto un rapido cenno con la mano, alzando il pollice come per discolparsi. E farfugliando qualcosa.

Il labiale sospetto di Paoletta dopo l’incidente

Cosa ha sussurrato Egonu prima di far riprendere il gioco con uno dei suoi servizi al fulmicotone? Il labiale non è chiarissimo, la giocatrice sembra pronunciare qualcosa di poco carino nei confronti dell’ex Ct, ma non vi è certezza di cosa abbia sussurrato. Per il popolo del web, invece, non ci sono dubbi: Egonu ha effettivamente detto qualcosa di inelegante nei confronti di Mazzanti. Ne sono convinti soprattutto in Brasile, dove Paoletta gode di larghissimo seguito e dove in tanti hanno condiviso l’episodio su X parlando di “vendetta” o di “giustizia fatta”.

Noi l’episodio, per rispetto di chi detiene i diritti tv del massimo campionato italiano di pallavolo femminile, invece non lo condividiamo. A differenza di altri soggetti (italiani) dell’informazione. E a tal proposito: vanno fatti i “complimenti” pure alla Lega Volley che negli highlights open della partita, un accurato servizio di un quarto d’ora diffuso sul suo sito ufficiale e sul canale Youtube, è riuscita nell’impresa di non mostrare il momento saliente del match.

Mazzanti campione di stile: le parole sulla pallonata

A fine partita Mazzanti ci ha scherzato su: “Ho detto alle ragazze che, dopo quella pallonata, ormai eravamo stati colpiti tutti dalle loro bordate. Dovevamo difendere meglio. E, in effetti, da quel momento in poi siamo cresciuti. Mi sto divertendo e mi sembra di essere tornato indietro di 14 anni, anche se mi mancano mia moglie (Serena Ortolani, ex pallavolista, ndr) e mia figlia Gaia. L’incertezza per me è terapeutica, ma sento fiducia ed entusiasmo e mi piace tanto”. Un entusiasmo dettato dal rimettersi in pista che per Mazzanti è stato più forte di tutto: anche di una pallonata in faccia da Paola Egonu.