Volley femminile, Egonu titolare a Talmassons? Haak sfida Pinerolo, trasferte insidiose per Novara e Scandicci

Settima giornata in Serie A1 Tigotà: Paoletta in campo nel finale, firma un punto e Milano la spunta al tie-break su Busto. Ishikawa e Antropova show sugli altri campi.

Tutto esaurito a Latisana, sede degli incontri casalinghi del Cda Talmassons: i tifosi della neopromossa formazione friulana aspettano con ansia di vedere all’opera le proprie beniamine contro Paola Egonu e le sue compagne di Milano. Già, perché dopo i pochi scambi contro Busto Arsizio e il “comodo” rientro in Champions League in Slovenia, Paoletta può tornare titolare anche in A1. C’è da scaldare i motori e migliorare la condizione in vista della supersfida di venerdì contro Conegliano e la stella del volley italiano vuole arrivarci al meglio.

Volley: Milano in trasferta, Conegliano in casa

Milano non può perdere ulteriore terreno e coach Lavarini avvisa: “Arriviamo da molte gare combattute e siamo consapevoli che, per ottenere risultati favorevoli, dobbiamo lottare su ogni singolo punto e imparare a esprimere le nostre qualità con sempre maggiore costanza”. Conegliano, primo a punteggio pieno, riceve Pinerolo. Incontentabile il “mago” Santarelli: “Vorrei un rendimento più omogeneo e costante dall’inizio alla fine della gara, ci stiamo lavorando e vediamo domenica di riuscire, indipendentemente da chi scenderà in campo, a fare un match improntato sulla continuità”.

Serie A1: test impegnativi per Ishikawa e Antropova

Impegni insidiosi in trasferta per Novara e Scandicci. L’Igor Gorgonzola va a Busto Arsizio e Aleksic non si fida: “Stanno vivendo un momento molto positivo, giocano una buona pallavolo e avranno dalla propria anche il fattore campo, che crea ulteriore entusiasmo”. Fuori casa pure Antropova e Scandicci, contro Vallefoglia: “Partita molto importante per proseguire il percorso di crescita che abbiamo intrapreso con Bergamo prima e con Stoccarda poi”, la definisce coach Gaspari. In chiave playoff importante il match tra Bergamo e Chieri, in ottica salvezza riflettori puntati su Perugia-Cuneo e Firenze-Roma.

Volley A1 femminile: programma 8a giornata

Il quadro completo dell’ottavo turno della Serie A1 Tigotà, con date, orari e dirette tv:

Bergamo-Reale Mutua Fenera Chieri (16/11 ore 18, RaiPlay)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Savino Del Bene Scandicci (17/11 ore 16, DAZN)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Wash4green Pinerolo (17/11 ore 17, DAZN)

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Igor Gorgonzola Novara (17/11 ore 17, VBTV)

Il Bisonte Firenze-Smi Roma (17/11 ore 17, VBTV)

Cda Talmassons-Numia Vero Volley Milano (17/11 ore 18, Rai Sport)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Honda Olivero Cuneo (17/11 ore 18.30, VBTV)

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano* 24

Milano* 19

Novara 18

Scandicci 15

Vallefoglia, Bergamo 12

Chieri* 11

Pinerolo 10

Busto Arsizio 9

Firenze** 7

Cuneo**, Talmassons 4

Roma 3

Perugia* 2

*1 partita in più, **1 partita in meno

Volley A1 femminile: il prossimo turno (22-24 novembre)

Numia Vero Volley Milano-Prosecco Doc Imoco Conegliano (22/11 ore 20.30)

Igor Gorgonzola Novara-Cda Talmassons (23/11 ore 18)

Smi Roma-Savino Del Bene Scandicci (23/11 ore 18)

Reale Mutua Fenera Chieri-Megabox Ond. Savio Vallefoglia (24/11 ore 16)

Wash4green Pinerolo-Bergamo (24/11 ore 17)

Honda Olivero Cuneo-Eurotek Uyba Busto Arsizio (24/11 ore 17)

Il Bisonte Firenze-Bartoccini-Mc Restauri Perugia (24/11 ore 20.30)

In Serie A2, nel girone A, l’Omag-Mt San Giovanni, capitanata da Serena Ortolani, ospita il Casalmaggiore (domenica alle 17). Allo stesso orario, nel girone B, il marito Davide Mazzanti, tecnico dell’Itas Trentino capolista, affronta in casa il Concorezzo.