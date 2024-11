Volley femminile, Milano vince a fatica ma ritrova Egonu. Haak trascina Conegliano, Novara e Scandicci ok

Settima giornata in Serie A1 Tigotà: Paoletta in campo nel finale, firma un punto e Milano la spunta al tie-break su Busto. Ishikawa e Antropova show sugli altri campi.

Paola Egonu è tornata. Debutto ufficiale in stagione per la stella di Milano e della Nazionale italiana, lanciata in campo da coach Lavarini nel finale del quarto set del match tra Numia Vero Volley e Busto Arsizio. Un punto per Paoletta, ancora lontana da una forma accettabile, e successo che alla fine ha premiato le milanesi: ma solo al tie-break. Non perde un colpo, invece, la Prosecco Doc Imoco Conegliano, che passa anche a Chieri. Vittorie pesanti anche per Novara e Scandicci.

Serie A1 femminile: il ritorno di Egonu, ma Conegliano vola

Tre a due, dunque, con Daalderop a fare ancora le veci di Egonu per Milano: 22 punti per lei. Un altro punticino lasciato per strada da Sylla e compagne, contro una squadra che conferma di attraversare un ottimo periodo di forma. Conegliano, intanto, viaggia come un rullo compressore. Altro successo da tre punti per le “Pantere”, che passano in quattro set sul difficile campo di Chieri, con Haak MVP: 17 punti per la svedese, ben supportata da Gabi e Zhu Ting (12 punti a testa).

Volley: Antropova piega Bergamo, Ishikawa punisce Perugia

Nelle altre sfide, Antropova torna titolare dopo il turnover in Champions e Scandicci travolge in tre set Bergamo nella sfida diretta per il quarto posto. Quattordici punti per la vice-Egonu in Nazionale e bottino pieno in classifica per le toscane di coach Gaspari. Tre punti che non sfuggono neppure alla Igor Gorgonzola Novara, che supera 3-1 Perugia nell’anticipo: Ishikawa miglior marcatrice della serata con 19 punti, Alsmeier si ferma (si fa per dire) a 18. In coda, si fa difficile la posizione di Roma, superata 1-3 da Vallefoglia e sempre più a rischio retrocessione.

Volley A1 femminile: risultati 7a giornata

Il quadro completo del settimo turno della Serie A1 Tigotà:

Igor Gorgonzola Novara-Bartoccini-Mc Restauri Perugia 3-1

Reale Mutua Fenera Chieri-Prosecco Doc Imoco Conegliano 1-3

Savino Del Bene Scandicci-Bergamo 3-0

Wash4green Pinerolo-Cda Talmassons 3-0

Smi Roma-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 1-3

Numia Vero Volley Milano-Eurotek Uyba Busto Arsizio 3-2

Honda Olivero Cuneo-Il Bisonte Firenze (11/12 ore 19, rinviata per indisponibilità di palazzetto)

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano* 24

Milano* 19

Novara 18

Scandicci 15

Vallefoglia, Bergamo 12

Chieri* 11

Pinerolo 10

Busto Arsizio 9

Firenze** 7

Cuneo**, Talmassons 4

Roma 3

Perugia* 2

*1 partita in più, **1 partita in meno

Volley A1 femminile: il prossimo turno (16-17 novembre)

Bergamo-Reale Mutua Fenera Chieri (16/11 ore 18)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Savino Del Bene Scandicci (17/11 ore 16)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Wash4green Pinerolo (17/11 ore 17)

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Igor Gorgonzola Novara (17/11 ore 17)

Il Bisonte Firenze-Smi Roma (17/11 ore 17)

Cda Talmassons-Numia Vero Volley Milano (17/11 ore 18)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Honda Olivero Cuneo (17/11 ore 18.30)

In Serie A2, nel girone A, prima sconfitta per la capolista Omag-Mt San Giovanni, capitanata da Serena Ortolani: ko in quattro set sul campo dell’Orocash Picco Lecco. Nel girone B il marito Davide Mazzanti, tecnico dell’Itas Trentino, passo in quattro set in casa del Narconon Melendugno.