Volley femminile, Egonu a bordo campo ma Milano cede a Novara: Haak lancia Conegliano, Antropova Scandicci

Il gran tifo di Paoletta non evita il ko alle compagne contro il rigenerato sestetto di Bernardi: successo a fatica anche per la Prosecco Doc Imoco a Roma, Scandicci vola con Kate.

Dopo tre vittorie di fila, il Numia Vero Volley Milano rimedia la prima sconfitta contro la Igor Gorgonzola Novara. Sylla e compagne riabbracciano Paola Egonu, presente però a bordo campo solo per fare il tifo e incitare la sua squadra, mentre sul parquet a far festa è il sestetto di Bernardi, che manda un segnale forte al campionato. Dello stop di Milano approfittano Conegliano, che passa in quattro set a Roma, e Scandicci che alla prima di Gaspari travolge Perugia con super Antropova.

Serie A1 femminile: super Tolok contro Milano

Trenta punti di una scatenata Tolok, completamente ristabilitasi dall’infortunio per i…tacchi alti rimediato nel precampionato, guidano Novara all’impresa a Milano: 21-25, 32-30, 22-25, 31-29 e 12-15 i parziali. “Rispetto alle partite precedenti abbiamo fatto tanti errori, ma non voglio buttare via queste 2 ore e 45 di partita. Dobbiamo limare qualche dettaglio in battuta e in attacco, l’obiettivo è avere più costanza durante tutta la partita”, l’analisi di Danesi, centrale di Milano e della Nazionale.

Volley, volano le altre big, primo squillo di Talmassons

In una giornata aperta dal clamoroso caso Perinelli in Pinerolo-Cuneo, Santarelli tiene a riposo Gabi nella trasferta di Roma e la sua Conegliano non fallisce l’appuntamento coi tre punti, seppur soffrendo: decisiva Haak con 26 punti. “Roma ha giocato bene e fin dal primo set ci ha messo in difficoltà, ma siamo state brave ad avere pazienza e a reagire”, spiega la svedese. Antropova invece parla a suon di palloni messi a terra: 27 nel 3-0 di Scandicci su Perugia. Primo squillo di Talmassons, che passa in quattro set a Bergamo: vincono pure Chieri e Vallefoglia.

Volley A1 femminile: risultati 3a giornata

Il quadro completo del terzo turno della Serie A1 Tigotà, con date, orari e dirette tv:

Wash4green Pinerolo-Honda Olivero Cuneo 3-1

Numia Vero Volley Milano-Igor Gorgonzola Novara 2-3

Smi Roma-Prosecco Doc Imoco Conegliano 1-3

Reale Mutua Fenera Chieri-Il Bisonte Firenze 3-2

Savino Del Bene Scandicci-Bartoccini-Mc Restauri Perugia 3-0

Bergamo-Cda Talmassons 1-3

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Eurotek Uyba Busto Arsizio 3-0

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano* 12

Milano* 10

Scandicci 9

Chieri* 7

Bergamo, Vallefoglia, Novara 6

Firenze, Pinerolo, Talmassons, Roma 3

Perugia* 1

Cuneo, Busto Arsizio 0

*1 partita in più

Volley A1 femminile: il prossimo turno (26-27 ottobre)

Il Bisonte Firenze-Wash4green Pinerolo (26/10 ore 18)

Igor Gorgonzola Novara-Smi Roma (26/10 ore 18.30)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Reale Mutua Fenera Chieri (26/10 ore 20.30)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Bergamo (27/10 ore 17)

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Savino Del Bene Scandicci (27/10 ore 17)

Cda Talmassons-Megabox Ond. Savio Vallefoglia (27/10 ore 17)

Honda Olivero Cuneo-Numia Vero Volley Milano (27/10 ore 20.30)

In Serie A2 intanto nel girone A la Omag-Mt San Giovanni piega 3-1 la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa con 13 punti per Serena Ortolani. Nel girone B il marito Davide Mazzanti passa a fatica (2-3) con la sua Itas Trentino sul campo della Futura Busto Arsizio.